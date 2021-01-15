Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Crise da Covid eleva pressão por volta do Congresso no recesso. Centrão resiste
Bolsonaristas

Crise da Covid eleva pressão por volta do Congresso no recesso. Centrão resiste

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, quer o retorno dos trabalhos no Legislativo. Deputados do Centrão, alinhados ao governo Bolsonaro, no entanto, são contra a iniciativa

Publicado em 

15 jan 2021 às 15:57

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 15:57

Cúpula da Câmara dos Deputados, em Brasília
Cúpula da Câmara dos Deputados, em Brasília Crédito: Marcello Casal Jr./ Agência Brasil
crise de saúde em Manaus deflagrou uma nova queda de braço entre o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ).
Com a falta de oxigênio para pacientes em tratamento contra o coronavírus, Maia pressionou nesta sexta-feira (15) pela convocação do Poder Legislativo durante o período de recesso.
O bloco do centrão, alinhado ao Palácio do Planalto, no entanto, é contra a iniciativa e considera que ela se trata de um proselitismo político.
O argumento de líderes das siglas que apoiam o deputado federal Arthur Lira (PP-AL), candidato de Bolsonaro ao comando da Câmara, é de que não há projetos a serem votados no momento que possam amenizar a crise sanitária em Manaus.
Eles lembra quem o governo federal não enviou nenhuma matéria para análise e que o governo estadual também não solicitou a apresentação de nenhum pedido. Além disso, lembram que não há recursos disponíveis, já que o Orçamento ainda não foi votado.
"Está na hora de todas as forças se unirem para salvar vidas. É fundamental - como defendi em dezembro com outros parlamentares - que o Congresso retome suas atividades na semana que vem", escreveu Maia nas redes sociais na manhã desta sexta-feira (15).
A capital do Amazonas vive um cenário de recorde de hospitalizações por Covid-19 e falta de oxigênio nos hospitais. O insumo faltou em diversos hospitais da rede pública na quinta (14), resultando na morte de pacientes por falta de oxigenação, segundo relato de médicos.

Veja Também

Nas redes sociais, cresce pressão por impeachment de Bolsonaro

"A falta de oxigênio em Manaus, o atraso na vacina, a falta de coordenação com estados e municípios são resultados da agenda negacionista que muitas lideranças promovem", argumentou Maia, em uma crítica indireta a Bolsonaro.
Os líderes do centrão dizem que um retorno seria justificável apenas se Maia apresentasse uma solução orçamentária. Eles lembram que não há como aprovar, neste momento, o Orçamento para este ano sem que a CMO (Comissão Mista do Orçamento) seja instalada, o que não há acordo.
E ressaltam que votar uma matéria em plenário exigiria consenso entre deputados e senadores, o que, acreditam, que dificilmente seria viabilizado. Nas palavras de um aliado de Lira, não há como fazer uma intervenção em Manaus se não há recursos disponíveis.
Em linha semelhante a de Maia, o deputado federal Fabio Ramalho (MDB-MG), candidato avulso ao comando da Câmara, também defende uma convocação. Ele enviou ofício ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), solicitando a medida.
"Apelo ao senso humanitário de Vossa Excelência para que o Poder Legislativo possa buscar soluções no enfrentamento dessa verdadeira tragédia vivida pelo nosso povo", escreveu.
Outros parlamentares também já se mobilizam para a volta aos trabalhos:
Nas redes sociais, o deputado federal Delegado Pablo (PSL-AM) anunciou que ingressou um pedido na Câmara de intervenção federal em Manaus. "O Parlamento deveria estar funcionando para discutir a crise no Amazonas e a questão da vacina", defendeu.
Para integrantes do bloco de Lira, no entanto, a ofensiva de convocação tem como motivação uma tentativa de Maia retomar protagonismo no comando do Legislativa, esforço para atrair votos para seu candidato, o deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP).
Maia tem defendido a convocação do Congresso desde o final do ano passado. Para ele, os trabalhos devem ser retomados para aprovar medidas de cunho econômico para ajudar a população a enfrentar a pandemia do coronavírus.

Veja Também

Parlamentares pressionam Bolsonaro a decretar intervenção no Amazonas

Bolsonaro tenta eximir governo de culpa por situação "terrível" em Manaus

Amazonas desativou, entre julho e outubro, 85% dos leitos de UTI para Covid

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro Rodrigo Maia Manaus (AM) Covid-19 Congresso Nacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como funciona o aviso-prévio em caso de demissão?
Imagem de destaque
Chaiany e Marciele trocam selinho em reenconto fora do BBB 26
Imagem de destaque
Carreta tomba e interdita trecho da BR 101 em Alfredo Chaves

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados