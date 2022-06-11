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Em Praia Grande

Criança morre ao cair de 11° andar de prédio em SP; pai é preso

A menina tinha seis anos e estava sozinha no apartamento de alto padrão no litoral paulista. O pai foi acusado de abandono de incapaz

Publicado em 11 de Junho de 2022 às 16:42

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 jun 2022 às 16:42
Fachada do prédio, em Praia Grande (SP), de onde menina de 6 anos caiu e morreu
Fachada do prédio, em Praia Grande (SP), de onde menina de 6 anos caiu e morreu Crédito: Reprodução
 Uma menina de seis anos morreu após cair da sacada de um apartamento no 11° andar de um edifício em Praia Grande, na Baixada Santista, na madrugada deste sábado (11). O pai da criança foi preso em flagrante por abandono de incapaz, já que ele não estava em casa no momento do acidente.
O prédio onde o pai da menina mora é de alto padrão, localizado na avenida Presidente Castelo Branco, no Canto do Forte, de frente pra o mar.
A Polícia Militar informou ter sido acionada por volta das 3h50 e, ao chegar no endereço mencionado, encontrou a criança caída no chão. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, mas um médico constatou a morte no local.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo, após ser detido, o pai da criança foi encaminhado para audiência de custódia. O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Praia Grande.
A pasta alegou que não poderia fornecer mais informações, sob o argumento de garantir a autonomia do trabalho policial no esclarecimento do crime.

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