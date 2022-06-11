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Belo Horizonte

Caminhão de cerveja capota e dois morrem em acidente com 9 veículos

Veículo ficou desgovernado, colidiu com a estrutura do radar no Anel Rodoviário e capotou na via; outras três pessoas ficaram feridas

Publicado em 11 de Junho de 2022 às 16:28

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 jun 2022 às 16:28
Um acidente envolvendo nove veículos deixou ao menos dois mortos e três feridos na noite da sexta-feira (10) no trecho Oeste do Anel Rodoviário, que passa por Belo HorizonteMinas Gerais.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a colisão ocorreu por volta das 19h15 no km 538 do Anel Rodoviário, próximo ao acesso ao bairro Betânia.
Um caminhão que transportava cerveja ficou desgovernado, "colidiu com a estrutura do radar no Anel Rodoviário e capotou na via", deixando dois ocupantes presos às ferragens e provocando a colisão de outros veículos: três caminhões e cinco carros.
Caminhão de cerveja capota e 2 pessoas morrem em BH
Caminhão de cerveja capota e 2 pessoas morrem em BH Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros de MG
Além dos homens presos às ferragens, duas pessoas morreram e outras três ficaram feridas. A identidade das vítimas ainda não foi divulgada.
Cinco equipes do Corpo de Bombeiros trabalharam no socorro. Eles correram contra o tempo porque havia risco de explosão, uma vez que os veículos apresentaram vazamento de combustível perto de onde houve "aplicação de serragem na pista para eliminar o risco de derrapagem".
Por volta das 20h, o trecho foi interditado pela BHTrans e as linhas de ônibus 6350 (Estação Barreiro/Estação Vilarinho), 3054 (Milionários/Centro) e 3050 (estação Diamante/Hospitais) foram desviadas.

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