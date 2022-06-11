Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Frio em SP: estação de metrô é reaberta para pessoas em situação de rua
Solidariedade

Frio em SP: estação de metrô é reaberta para pessoas em situação de rua

Termômetros devem marcar temperatura mínima de até 10° C. Também serão distribuídos colchões, cobertores e kits de higiene no local

Publicado em 11 de Junho de 2022 às 13:49

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

11 jun 2022 às 13:49
A Estação Pedro II do metrô de São Paulo será reaberta na noite de sábado (11) para acolher as pessoas em situação de rua durante o frio que chegará à capital paulista neste fim de semana e promete mínima de até 10º C. O Governo do Estado também vai distribuir colchões, cobertores e kits de higiene no local, como parte do programa "Noites Solidárias", que segue até a próxima terça-feira (14).
Essa não é a primeira vez que a estação abriga pessoas em situação de rua este ano. No último dia 17, o governo abriu espaço para que 100 pessoas pudessem escapar da massa de ar frio que chegou ao Sudeste e baixou os termômetros até os 6,6º C. Naquela noite, um idoso de 66 anos morreu ao passar mal em um dos abrigos disponibilizados pela Prefeitura de SP.
Frio em SP: estação do metrô é reaberta para pessoas em situação de rua
No local são disponibilizados colchões, cobertores e kits higiene Crédito: Divulgação | Governo de SP
O governo informou que a Defesa Civil do Estado vai emitir um estado de alerta para baixas temperaturas em todo o território entre o domingo de Dia dos Namorados e a próxima terça, 14. A operação acontece sempre que a sensação térmica mínima chega aos 13º C.
A campanha "Inverno Solidário", que recolhe doações de cobertores para a população de rua, segue até 21 de setembro, com pontos de coleta instalados nas estações de trens e metrô, terminais de ônibus da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) e unidades do Poupatempo.

Veja Também

Fim de semana de Dia dos Namorados terá chuva e frio no ES

Chegada de massa de ar polar ao Brasil pode causar dias mais frios do ano

Frio no ES: onde doar agasalhos e cobertores

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Inverno São Paulo (SP)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 24/04/2026
Cartórios - 24/04/2026
Editais e Avisos - 24/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados