Frio em SP: estação de metrô é reaberta para pessoas em situação de rua

A Estação Pedro II do metrô de São Paulo será reaberta na noite de sábado (11) para acolher as pessoas em situação de rua durante o frio que chegará à capital paulista neste fim de semana e promete mínima de até 10º C. O Governo do Estado também vai distribuir colchões, cobertores e kits de higiene no local, como parte do programa "Noites Solidárias", que segue até a próxima terça-feira (14).

Essa não é a primeira vez que a estação abriga pessoas em situação de rua este ano. No último dia 17, o governo abriu espaço para que 100 pessoas pudessem escapar da massa de ar frio que chegou ao Sudeste e baixou os termômetros até os 6,6º C. Naquela noite, um idoso de 66 anos morreu ao passar mal em um dos abrigos disponibilizados pela Prefeitura de SP.

No local são disponibilizados colchões, cobertores e kits higiene Crédito: Divulgação | Governo de SP

O governo informou que a Defesa Civil do Estado vai emitir um estado de alerta para baixas temperaturas em todo o território entre o domingo de Dia dos Namorados e a próxima terça, 14. A operação acontece sempre que a sensação térmica mínima chega aos 13º C.