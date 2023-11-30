Criança é baleada durante tiroteio entre PMs e suspeitos em SP

A criança foi baleada na rua Santa Isabel, na Vila dos Pescadores, no município de Cubatão (SP) Crédito: Reprodução/Google Maps

Uma criança foi baleada durante uma troca de tiros entre policiais militares e suspeitos na rua Santa Isabel, na Vila dos Pescadores, no município de Cubatão (SP). A criança foi atingida ao passar pelo local onde ocorria a troca de tiros por volta das 17h25 desta quarta-feira (29). Segundo a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo), a criança tem "aparentemente 6 anos".

No momento, policiais militares estavam no interior da Vila dos Pescadores para tentar achar barcos roubados em uma marina no bairro de Ilha de Caraguatá. Os agentes alegam que foram recebidos a tiros pelos suspeitos e revidaram. A criança foi socorrida e levada a um hospital da região, onde permaneceu internada. O estado de saúde dela não foi divulgado.