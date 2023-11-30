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Em Cubatão

Criança é baleada durante tiroteio entre PMs e suspeitos em SP

A criança foi socorrida e levada a um hospital, onde permaneceu internada. O estado de saúde dela não foi divulgado e o caso está sendo investigado como tentativa de homicídio
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 nov 2023 às 13:58

Publicado em 30 de Novembro de 2023 às 13:58

A criança foi baleada na rua Santa Isabel, na Vila dos Pescadores, no município de Cubatão (SP)
A criança foi baleada na rua Santa Isabel, na Vila dos Pescadores, no município de Cubatão (SP) Crédito: Reprodução/Google Maps
Uma criança foi baleada durante uma troca de tiros entre policiais militares e suspeitos na rua Santa Isabel, na Vila dos Pescadores, no município de Cubatão (SP). A criança foi atingida ao passar pelo local onde ocorria a troca de tiros por volta das 17h25 desta quarta-feira (29). Segundo a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo), a criança tem "aparentemente 6 anos".
No momento, policiais militares estavam no interior da Vila dos Pescadores para tentar achar barcos roubados em uma marina no bairro de Ilha de Caraguatá. Os agentes alegam que foram recebidos a tiros pelos suspeitos e revidaram. A criança foi socorrida e levada a um hospital da região, onde permaneceu internada. O estado de saúde dela não foi divulgado.
A Polícia Civil investiga o caso como tentativa de homicídio. A ocorrência foi registrada pelo 2º DP (Distrito Policial) de Cubatão, que solicitou perícia ao local. "Todas as circunstâncias são apuradas pelas Polícias Civil e Militar", informou a SSP-SP. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, moradores reclamam que os agentes "entraram atirando" na comunidade enquanto crianças saíam da escola.

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