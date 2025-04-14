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Em Pernambuco

Criança é atingida por tiro na cabeça um dia antes de completar 4 anos

Segundo a PM de Pernambuco, testemunhas relataram que quatro homens armados desceram o Alto do Pascoal, que fica ao lado do bairro Água Fria, para matar um rival

Publicado em 14 de Abril de 2025 às 08:35

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 abr 2025 às 08:35
menina estpá internada em estado grave, no Hspital da Restauração, em Recife
menina estpá internada em estado grave, no Hspital da Restauração, em Recife Crédito: Divulgação/SESPE
Uma criança de 3 anos foi atingida com um tiro na cabeça no bairro Água Fria, zona norte do Recife (PE), na noite deste sábado (12), e está internada em estado grave. Vítima foi baleada às vésperas de seu aniversário de 4 anos. Os parentes da menina realizavam os preparativos para a festa dela, que aconteceria neste domingo (13), e a mãe havia saído para passear com a filha em direção ao Córrego do Deodato, próximo à sua casa. As informações são da Polícia Militar.
Tiro foi disparado pela ação de criminosos da região. Segundo a PM de Pernambuco, testemunhas relataram que quatro homens armados desceram o Alto do Pascoal, que fica ao lado do bairro Água Fria, para matar um rival. Alvo dos criminosos fugiu na direção do Córrego do Deodato, onde a mãe e a criança estavam. O grupo efetuou disparos para atingir o rival, mas uma das balas atingiu a cabeça da menina, que estava no colo da mãe. Na ocasião, outras pessoas estavam na rua, mas não foram atingidas. Na sequência, os criminosos fugiram.
Criança foi encaminhada ao Hospital da Restauração, no centro do Recife. O estado clínico da menina é considerado grave, e ela permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva. Bala continua alojada na cabeça da menina. Ela deve ser submetida a uma cirurgia, mas a equipe médica decidiu esperar até a estabilização de seu quadro clínico. A reportagem entrou em contato com a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, responsável pelo Hospital da Restauração, para pedir mais informações e aguarda retorno.
Caso é investigado pela Polícia Civil de Pernambuco como tentativa de homicídio. As diligências são feitas pela Força-Tarefa de Homicídios da Capital. Até o momento, ninguém foi preso.

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