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Uma crueldade

Criança de 5 anos morre após ser jogada de ponte pelo próprio pai no RS

Ele teria matado a criança para se vingar da ex-mulher, mãe do menino, segundo a investigação da Polícia Civil. Eles estavam separados desde novembro do ano passado. A mãe da criança o descreveu em depoimento como "possessivo"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 mar 2025 às 09:56

Publicado em 27 de Março de 2025 às 09:56

Theo foi morto pelo próprio pai, que entregou-se à Polícia
Theo foi morto pelo próprio pai, que entregou-se à Polícia Crédito: Reprodução
Um menino de cinco anos morreu após ser arremessado de uma ponte pelo próprio pai em São Gabriel (RS). O genitor confessou o crime e disse que um dia antes já teria tentado contra a vida do filho. O pai da criança, Tiago Ricardo Felber, se entregou e confessou ter matado a criança. O crime aconteceu na tarde de ontem e comoveu a cidade de pouco mais de 60 mil habitantes. Ele teria matado a criança para se vingar da ex-mulher, mãe do menino, segundo a investigação da Polícia Civil. Eles estavam separados desde novembro do ano passado. A mãe da criança o descreveu em depoimento como "possessivo".
Suspeito teria tentado matar a criança na noite anterior ao crime. Ao UOL, o delegado Daniel Severo disse que a criança foi esganada na segunda-feira, mas não morreu. Isso teria motivado o homem a buscar outra forma de matar a criança. A Polícia apura se a criança morreu na queda da ponte ou afogada. De acordo com Severo, o Instituto-Geral Perícias realiza perícia para liberação de laudo.
Investigação vai periciar aparelhos celulares de Tiago, da ex-mulher e de parentes. A casa do suspeito também passará por averiguação. A mãe da criança prestou depoimento e disse que a criança passava alguns dias na casa do pai, em São Gabriel. De acordo com a polícia, ela não apontou histórico de violência do suspeito, mas confirmou que o homem não aceitava o término do relacionamento. O suspeito teria dito que matou por vingança, segundo a polícia. Em seu depoimento de confissão, ele narrou que não aceitava que a mulher tivesse outros relacionamentos, e que isso teria motivado o crime.
A reportagem não conseguiu contatar a defesa do suspeito. Havendo resposta, este texto será atualizado. O velório da criança acontece na noite de hoje, em Nova Hartz, cidade onde a mãe residia. O município emitiu nota de pesar lamentando a morte de Theo.

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