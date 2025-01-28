Criança de 2 anos é atingida na cabeça por bala perdida no Rio

Uma menina de 2 anos foi baleada na cabeça quando voltava da praia para casa, com a mãe, no início da noite do último domingo, 26. A família estava em uma avenida em Pilares, zona norte do Rio de Janeiro, aguardando um carro de aplicativo para seguir de volta para casa, quando houve uma tentativa de assalto perto dali, segundo a polícia, e um tiro atingiu a menina. Até a noite desta segunda-feira, 27, ela estava internada em estado grave.
Mayara Francisconi levou a filha, Mirella, e outros familiares à praia, na zona sul, na manhã de domingo. No final da tarde pegaram um ônibus da linha 457 (Copacabana-Abolição) e iniciaram o trajeto de volta para casa. Desembarcaram na Avenida João Ribeiro, em Pilares, e estavam aguardando o carro de app para fazer o trecho final do itinerário até em casa.
Enquanto esperavam, na calçada, a menina foi atingida na cabeça por um tiro. Segundo a polícia, criminosos em um carro e uma moto abordaram os ocupantes de um automóvel de luxo que passava pela avenida, perto de onde estava a família de Mayara. Alguma das vítimas reagiu e houve troca de tiros. Um desses disparos atingiu a criança.
Mirella foi levada ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, e depois transferida para o Souza Aguiar, no centro, onde foi submetida a uma cirurgia, durante a madrugada.
Consultada pela reportagem às 19h desta segunda-feira, a direção do hospital Souza Aguiar limitou-se a informar que o estado de saúde de Mirella é grave.
Segundo a família, a criança tem diagnóstico de autismo. "Ela não fala direito, é uma criança que tem uma debilidade, e acontece essa fatalidade. Dói demais", contou Mayara à TV Globo. Segundo ela, tudo aconteceu muito rapidamente.
"Só ouvimos um estalo e uma luz clara assim, rápido, e quando fui ver ela já estava baleada. Minha filha não merecia passar por isso. A gente vê todo dia nas reportagens, mas nunca imagina que vai acontecer com a gente."
O pai de Mirella não tinha acompanhado a família à praia e estava se preparando para ir à missa quando recebeu a notícia de que a filha havia sido baleada. "Fiquei desesperado e quase desmaiei. Saí correndo para o Salgado Filho", contou ele à mesma emissora.
O caso é investigado pela 23ª DP (Méier).