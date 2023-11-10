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Caso em investigação

Criança de 10 anos é baleada em tiroteio durante ação da PM em Salvador

A vítima foi encaminhada ao Hospital Geral Roberto Santos, onde permanece internada, mas sem risco de morte
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 nov 2023 às 13:49

Publicado em 10 de Novembro de 2023 às 13:49

Um menino de 10 anos foi baleado nesta quinta-feira (9) durante um confronto entre policiais e suspeitos em Salvador. A Polícia Militar recebeu uma denúncia a respeito de homens que estariam armados no bairro da Engomadeira. Ao chegar no local, as cinco viaturas da equipe policial foram recebidas a tiros, segundo informações da Polícia Civil.
Durante o tiroteio, uma criança que passava pela rua foi atingida por arma de fogo na região da barriga. Ela foi encaminhada ao Hospital Geral Roberto Santos, onde permanece internada, mas sem risco de morte. Ainda não se sabe se o tiro que feriu o menino foi disparado pelos policiais ou suspeitos. A Polícia Civil investiga o caso. Na manhã desta sexta-feira (10), o policiamento na região segue reforçado e os serviços funcionam normalmente.
11 crianças foram baleadas na Bahia entre o início deste ano até o final de agosto. Desse total, duas foram mortas e nove ficaram feridas, segundo levantamento feito pelo IFC (Instituto Fogo Cruzado).

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