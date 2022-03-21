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Interdição da via

Cratera engole carro com motorista em avenida de São Paulo

Para tirar um homem que caiu no buraco, as pessoas que passavam pelo local utilizaram corda e uma escada
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 mar 2022 às 18:24

Publicado em 21 de Março de 2022 às 18:24

Cratera se abre e 'engole' carro em SP
Cratera se abre e 'engole' carro em SP Crédito: Danilo Verpa | Folhapress
Uma cratera se abriu em uma calçada da avenida Eliseu de Almeida, no Butantã, na zona oeste de São Paulo, e engoliu um veículo na manhã desta segunda-feira (21).
Para tirar um homem que caiu no buraco, transeuntes utilizaram corda e uma escada. O homem aparece sobre o carro, uma Chevrolet Blazer, em um vídeo.
Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve feridos. A corporação enviou cinco viaturas ao local. Também foram acionadas equipes da Defesa Civil, da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) e da Comgás (Companhia de Gás de São Paulo). O fornecimento de gás foi interrompido na região.
Anderson Domiciano Nardotto, dono de uma loja de pneus no local da cratera, disse que a Defesa Civil interditou alguns imóveis na região. "A previsão, segundo os funcionários da Defesa Civil, é que só vamos poder funcionar daqui a uns dez dias", afirmou Nardotto.

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Segundo ele, há quatro dias a região sofre com falta do fornecimento de água. "Hoje [segunda], o meu vizinho, ao abrir a porta da oficina, percebeu que o chão tinha cedido. Assim que o filho dele foi tirar a Blazer do galpão, perdeu o chão. O carro caiu de ponta-cabeça, entrou carro e houve o vazamento de gás. Por Deus, o rapaz conseguiu sair dali com vida", disse o comerciante.
Em frente ao local da cratera há uma oficina mecânica. A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) interditou parte da avenida Eliseu de Almeida.
​A Prefeitura de São Paulo afirma que vistoriou o local e verificou que não se trata de galeria de água pluvial. "A Subprefeitura Butantã continua no local, em vistoria conjunta com Sabesp e Comgás", disse a prefeitura, em nota.
A Sabesp disse que enviou equipe ao local para avaliar a situação. "A rede de água que passa pelo local já está fechada. A equipe aguarda o fechamento da rede de gás para prosseguir com o diagnóstico", afirmou a companhia.
A Comgás disse que recebeu chamado às 9h34 "sobre um dano na rede de gás natural encanado ocasionado por um solapamento".
A empresa disse também, por volta das 13h, que uma equipe permanece no local para "garantir a segurança da tubulação".
Com a interdição da via no sentido centro, a prefeitura orienta motoristas oriundos da avenida Pirajussara (continuação da avenida Eliseu de Almeida) a utilizar a "rua Caminho do Engenho, podendo seguir pela avenida Francisco Morato, seguir pela ruas Joaquim Galvão, André Saraiva, Taborda, Heitor dos Prazeres, e retorna para avenida Pirajussara/Eliseu de Almeida".

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