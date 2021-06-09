CPI convoca servidor do TCU que fez "relatório paralelo" sobre mortes por Covid

CPI da Covid, no Senado, em sua quarta semana de atividade Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado

O servidor elaborou um relatório paralelo para tentar mostrar que os números de mortes em decorrência da Covid-19 estavam superestimados. O relatório foi citado pelo presidente Jair Bolsonaro , que depois se desculpou.

Os senadores querem saber se o servidor manteve contato com integrantes do chamado gabinete paralelo, com autoridades do Palácio do Planalto ou com os filhos e pessoas próximas ao presidente Bolsonaro.

A CPI da Covid também aprovou requerimento que reclassifica todos os documentos recebidos pela CPI, serão considerados sigilosos somente os que são garantidos por lei, ou seja, que obtenham informações bancárias, fiscais, de segurança nacional e de interesse do estado brasileiro.

A discussão começou após o senador Eduardo Girão reclamar que está tendo dificuldade de acessar os documentos. Ele disse que terá depoimento do governador do Amazonas, Wilson Lima, e está dificuldade de acessar os documentos do estado para formular perguntas.