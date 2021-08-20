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Ministério da Saúde

Covid-19: 75% dos adultos já tomaram a primeira dose no Brasil

Ao todo, 207 milhões de doses foram distribuídas aos estados e ao DF e mais de 53,2 milhões de pessoas já receberam a segunda dose ou a dose única da vacina

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 15:25

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

20 ago 2021 às 15:25
Vacinação
A expectativa da pasta é que, com a chegada de 131,4 milhões de doses em agosto e setembro, todos os brasileiros adultos estejam imunizados até o fim do próximo mês. Crédito: Raquel Portugal/Fiocruz
O Ministério da Saúde informou hoje (20) que 120 milhões de brasileiros já receberam a primeira dose de vacinas contra a covid-19 – o número corresponde a 75% da população adulta no país.
A expectativa da pasta é que, com a chegada de 131,4 milhões de doses em agosto e setembro, todos os brasileiros adultos estejam imunizados até o fim do próximo mês.
Ainda de acordo com o ministério, mais de 53,2 milhões de pessoas já receberam a segunda dose ou a dose única contra a covid-19. Ao todo, 207 milhões de doses foram distribuídas aos estados e ao Distrito Federal.

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