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Governo Federal

Covid-19: governo antecipa para agosto entrega de 3,9 milhões de doses

Com nova previsão, país terá 68,8 milhões de doses distribuídas no mês; para setembro, expectativa é que os laboratórios entreguem 62,6 milhões de vacinas

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 16:07

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

19 ago 2021 às 16:07
Vacinação
De acordo com a pasta, serão 131,4 milhões de doses em dois meses. Crédito: Raquel Portugal/Fiocruz
O Ministério da Saúde informou nesta quinta-feira (19) que conseguiu antecipar a chegada de mais 3,9 milhões de doses, para o mês de agosto, de vacinas contra a Covid-19. Com a nova previsão de entregas, o mês deve fechar com 68,8 milhões de doses disponibilizadas para a população.
Por conta da antecipação, a expectativa é que os laboratórios entreguem 62,6 milhões de vacinas no mês de setembro. De acordo com a pasta, serão 131,4 milhões de doses em dois meses. A medida faz parte do empenho do governo em vacinar toda a população adulta com pelo menos uma dose até o fim de setembro.
Até o momento, 207,4 milhões de doses foram entregues ou estão em processo de distribuição aos estados e municípios para a campanha de vacinação. Dessas, 172,9 milhões já foram aplicadas, sendo 119 milhões de primeira dose e 52,9 milhões de segunda dose ou dose única da vacina.
O andamento da vacinação pode ser conferido na plataforma LocalizaSUS, atualizada diariamente.

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