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Tragédia

'Corpos estão como se estivessem sentados em seus assentos', diz bombeiro sobre resgate em Vinhedo

Resgate das vítimas que queda de avião em Vinhedo (SP) começou pela parte da aeronave menos atingida pelo fogo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 ago 2024 às 16:02

Publicado em 10 de Agosto de 2024 às 16:02

VINHEDO, SP (FOLHAPRESS) - Os corpos das 62 vítimas da queda do avião que caiu na sexta-feira (9) em Vinhedo (SP) estão sentados em seus respectivos assentos, segundo o porta-voz do Corpo de Bombeiros, o capitão Michael Cristo.
"Lógico que tem a dinâmica da queda, do movimento quando bate no solo, mas as vítimas estão dentro da aeronave", disse na manhã deste sábado (10).
Os bombeiros começaram a resgatar passageiros e tripulantes pela parte da frente da aeronave, menos atingida pelo fogo após a queda.
A aeronave caiu durante viagem de Cascavel (PR) a Guarulhos (Grande São Paulo), na área de uma casa no condomínio Recanto Florido, no bairro Capela. Imagens feitas por moradores mostram o avião em queda livre e, na sequência, uma explosão seguida por muita fumaça.

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"Para quem viu imagens aéreas, o avião caiu como se estivesse chapado no chão. A gente está com o desenho da aeronave no chão", explicou Cristo. As posições estão sendo usadas para identificar o corpo das vítimas. Os primeiros a serem identificados foram piloto e co-piloto.
"Todos os corpos estão como estivessem sentados em seus respectivos assentos. Lógico que tem a dinâmica da queda, do movimento quando bate no solo, mas as vítimas estão dentro da aeronave".
"Conforme a gente a gente avança a dinâmica é mais traumática", disse o capitão, já que o incêndio foi pior da metade para o final da aeronave. Segundo ele, os corpos estão em estado difícil de identificação.
Avião modelo ATR 72-500, da companhia aérea Voepass, que saiu de Cascavel (PR) e seguia para Guarulhos (SP), caiu dentro de condomínio residencial em Vinhedo, interior de São Paulo, deixando 62 mortos
Avião modelo ATR 72-500, da companhia aérea Voepass, que saiu de Cascavel (PR) e seguia para Guarulhos (SP), caiu dentro de condomínio residencial em Vinhedo, interior de São Paulo, deixando 62 mortos Crédito: Bruno Santos/ Folhapress
Familiares que estão sendo acolhidos pelo governo de São Paulo na capital paulista serão entrevistados e farão coleta de material genético. A preferência é por pai e mãe ou, no caso de impossibilidade, de avós maternos.
O acidente matou os 58 passageiros e os 4 tripulantes que estavam a bordo. Inicialmente, foi divulgado que 61 pessoas estavam no avião. Mas, neste sábado (10), a Voepass afirmou que o nome de um passageiro, Constantino Thé Maia, não constava da lista de embarcados.
A aeronave, que decolou às 11h50 e tinha previsão de chegada às 13h40, perdeu 3.300 metros de altitude em menos de um minuto a partir das 13h21, segundo o site Flight Aware, que monitora voos em tempo real ao redor do mundo.
Registros do site mostram que o bimotor começou a perder altitude às 13h20, quando estava a cerca de 5.100 metros. Cerca de um minuto depois, atingiu 1.798 metros, no último registro disponível.

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