Corpos de pilotos são os primeiros identificados em queda de avião em Vinhedo

Os primeiros dois corpos da tragédia do voo 2283 foram identificados, anunciou na manhã deste sábado (10) o prefeito de Vinhedo, Dario Pacheco (PSD). Todas as 62 pessoas que estavam a bordo do avião que ia de Cascavel (PR) para Guarulhos (SP) morreram.

Foram identificados os corpos do piloto e do co-piloto do voo.

O primeiro é Danilo Santos Romano, 35. Ele trabalhava na VoePass desde novembro de 2022. Anteriormente, trabalhou também na Air Astana, uma companhia do Cazaquistão e, por cinco anos, na Avianca Brasil, operando jatos de médio e grande porte.

Em junho, finalizou uma pós-graduação à distância em gestão de segurança de voo na faculdade Unyleya. Era palmeirense.

A outra vítima identificava foi o co-piloto, Humberto de Campos Alencar e Silva, 61. Ele trabalhava na Voepass há cinco anos e tinha uma experiência de mais de 5.000 horas de voo.

Segundo o capitão Michael Cristo, porta-voz do Corpo de Bombeiros, eles foram identificados ainda no condomínio de casas onde caiu o avião.

Os voos com os parentes das vítimas vindos do Paraná devem começar a chegar a São Paulo por volta do meio-dia. No auditório, eles contarão com o auxílio de psicólogos.

Até a manhã deste sábado, (10), os corpos de 24 delas foram retirados do local do acidente. Todos os corpos resgatados foram levados para o IML (Instituto-Médico Legal) Central da cidade de São Paulo para identificação.

O tenente Ramatuel Silvino, da Defesa Civil, afirmou que os trabalhos para a identificação dos corpos foram iniciados e alguns parentes das vítimas, atendidos. Segundo ele, os familiares ficarão em hotéis na capital e serão concentrados no auditório do Instituto Oscar Freire, próximo do IML.

"Estamos fazendo um trabalho cuidadoso para preservar ao máximo os corpos para facilitar a identificação e por respeito às famílias das vítimas", afirmou a tenente Olívia Perrone, também dos Bombeiros . Segundo ela, os dois corpos identificados estavam na região da cabine do avião.

De acordo com ela, o trabalho de resgate foi acelerado na manhã deste sábado por causa da claridade do dia. Mesmo assim, os bombeiros evitam estimar o tempo necessário para a retirada de todos os corpos.

"Estamos fazendo um trabalho cuidadoso para preservar ao máximo os corpos para facilitar a identificação e por respeito às famílias das vítimas", afirmou. Segundo ela, os dois corpos identificados estavam na região da cabine do avião.

A aeronave caiu na sexta-feira (9), durante viagem de Cascavel (PR) a Guarulhos (Grande São Paulo), na área de uma casa no condomínio Recanto Florido, no bairro Capela. Imagens feitas por moradores mostram o avião em queda livre e, na sequência, uma explosão seguida por muita fumaça.

O acidente matou os 58 passageiros e os quatro tripulantes que estavam a bordo. Inicialmente, foi divulgado que 61 pessoas estavam no avião. Mas, neste sábado (10), a Voepass afirmou que o nome de um passageiro, Constantino Thé Maia, não constava da lista de embarcados.

A aeronave, que decolou às 11h50 e tinha previsão de chegada às 13h40, perdeu 3.300 metros de altitude em menos de um minuto a partir das 13h21, segundo o site Flight Aware, que monitora voos em tempo real ao redor do mundo.