Número de mortos em queda de avião em Vinhedo sobe para 62

A Voepass, dona da aeronave ATR 72-500 que caiu em Vinhedo, confirmou na manhã deste sábado (10) mais uma vítima do acidente ocorrido na sexta-feira (9). Com isso, o número de mortos sobe para 62.

A vítima é o passageiro Constantino Thé Maia, cujo nome, segundo a companhia, não constava na lista de embarcados por uma questão técnica de validações de check-in, validação do embarque e contagem de passageiros.