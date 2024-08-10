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Tragédia em SP

Número de mortos em queda de avião em Vinhedo sobe para 62

Voepass havia divulgado 62 pessoas a bordo, depois corrigiu para 61 e agora confirma mais uma pessoa na aeronave e explica o que aconteceu
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 ago 2024 às 12:54

Publicado em 10 de Agosto de 2024 às 12:54

A Voepass, dona da aeronave ATR 72-500 que caiu em Vinhedo, confirmou na manhã deste sábado (10) mais uma vítima do acidente ocorrido na sexta-feira (9). Com isso, o número de mortos sobe para 62.
A vítima é o passageiro Constantino Thé Maia, cujo nome, segundo a companhia, não constava na lista de embarcados por uma questão técnica de validações de check-in, validação do embarque e contagem de passageiros.
"Em respeito à identidade do passageiro e de sua família, a Voepass decidiu confirmar a informação de que Constantino estava a bordo do voo 2283 somente quando não houvesse dúvidas", diz empresa na nota.

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