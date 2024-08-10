Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Desastre em Vinhedo é dos 10 piores acidentes de avião do Brasil
Folha de São Paulo

Desastre em Vinhedo é dos 10 piores acidentes de avião do Brasil

O acidente com um avião da Voepass com 62 pessoas a bordo, que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, nesta sexta (9), é o sexto maior acid...
Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Agosto de 2024 às 21:12

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O acidente com um avião da Voepass com 61 pessoas a bordo, que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, nesta sexta (9), é o sexto maior acidente aéreo já registrado no Brasil, em termos de número de vítimas.
Confira abaixo quais foram as dez maiores tragédias da aviação civil brasileira por ordem de mortes causadas.
  • Quando: 1º. jun.2009
  • Empresa: Air France
  • Aeronave: Airbus A330-200
  • Mortos: 228
  • O que houve: aeronave da companhia francesa decolou do Rio de Janeiro e caiu no oceano Atlântico
  • Quando: 17.jul.2007
  • Onde: São Paulo
  • Empresa: TAM, atual Latam
  • Aeronave: Airbus A-320
  • Mortos: 199
  • O que houve: avião bateu num galpão da empresa ao tentar pousar em Congonhas
  • Quando: 29.set.2006
  • Onde: Mato Grosso
  • Empresa: Gol
  • Aeronave: Boeing 737-800
  • Mortos: 154
  • O que houve: aeronave se chocou com um jato Legacy no ar e caiu em área indígena
  • Quando: 8.jun.1982
  • Onde: Ceará
  • Empresa: Vasp
  • Aeronave: Boeing 727-200
  • Mortos: 137
  • O que houve: avião bateu na serra de Aratanha (CE)
  • Quando: 31.out. 1996
  • Onde: São Paulo
  • Empresa: Tam, atual Latam
  • Aeronave: Fokker-100
  • Mortos: 99
  • O que houve: avião caiu logo após decolar de Congonhas
  • Quando: 9.ago. 2024
  • Onde: São Paulo
  • Empresa: Voepass
  • Aeronave: ATR 72-500
  • Mortos: 61
  • O que houve: avião saiu de Cascavel (PR) e caiu em Vinhedo (SP)
  • Quando: 25.fev.1960
  • Onde: Rio de Janeiro
  • Empresa: Aerovias Brasília
  • Aeronave: Douglas bimotor
  • Mortos: 61
  • O que houve: aeronave Douglas bateu em um quadrimotor e caiu
  • Quando: 12.abr.1980
  • Onde: Florianópolis (SC)
  • Empresa: Transbrasil
  • Aeronave: Boeing 727
  • Mortos: 54
  • O que houve: avião bateu em um morro e explodiu
  • Quando: 24.jun.1960
  • Onde: Rio de Janeiro
  • Empresa: Companhia Real
  • Aeronave: Convair
  • Mortos: 53
  • O que houve: aeronave caiu na baía de Guanabara
10º
  • Quando: 22.dez.1959
  • Onde: Rio de Janeiro
  • Empresa: Vasp
  • Aeronave: Viscount
  • Mortos: 35
  • O que houve: avião da FAB bateu em um Viscount da Vasp que se aproximava do aeroporto

LEIA MAIS 

Avião que caiu em Vinhedo (SP) era de 2010 e estava em condições regulares, diz Anac

Força Aérea recupera caixa-preta de avião que caiu em Vinhedo (SP)

Veja a lista de mortos do avião que caiu em Vinhedo

Polícia Federal inicia apuração sobre acidente aéreo e desloca agentes a Vinhedo (SP)

Avião que caiu em Vinhedo perdeu 3.300 metros de altitude em menos de um minuto

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Aviação avião São Paulo (SP) Paraná Acidente aéreo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Viana terá mutirão para emissão de nova carteira de identidade
Imagem de destaque
Feriado de Nossa Senhora da Penha: confira o que funciona no ES
Imagem de destaque
Ministério Público do ES abre vagas de estágio de pós-graduação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados