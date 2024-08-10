Desastre em Vinhedo é dos 10 piores acidentes de avião do Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O acidente com um avião da Voepass com 61 pessoas a bordo, que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, nesta sexta (9), é o sexto maior acidente aéreo já registrado no Brasil, em termos de número de vítimas.
Confira abaixo quais foram as dez maiores tragédias da aviação civil brasileira por ordem de mortes causadas.
1º
- Quando: 1º. jun.2009
- Empresa: Air France
- Aeronave: Airbus A330-200
- Mortos: 228
- O que houve: aeronave da companhia francesa decolou do Rio de Janeiro e caiu no oceano Atlântico
2º
- Quando: 17.jul.2007
- Onde: São Paulo
- Empresa: TAM, atual Latam
- Aeronave: Airbus A-320
- Mortos: 199
- O que houve: avião bateu num galpão da empresa ao tentar pousar em Congonhas
3º
- Quando: 29.set.2006
- Onde: Mato Grosso
- Empresa: Gol
- Aeronave: Boeing 737-800
- Mortos: 154
- O que houve: aeronave se chocou com um jato Legacy no ar e caiu em área indígena
4º
- Quando: 8.jun.1982
- Onde: Ceará
- Empresa: Vasp
- Aeronave: Boeing 727-200
- Mortos: 137
- O que houve: avião bateu na serra de Aratanha (CE)
5º
- Quando: 31.out. 1996
- Onde: São Paulo
- Empresa: Tam, atual Latam
- Aeronave: Fokker-100
- Mortos: 99
- O que houve: avião caiu logo após decolar de Congonhas
6º
- Quando: 9.ago. 2024
- Onde: São Paulo
- Empresa: Voepass
- Aeronave: ATR 72-500
- Mortos: 61
- O que houve: avião saiu de Cascavel (PR) e caiu em Vinhedo (SP)
7º
- Quando: 25.fev.1960
- Onde: Rio de Janeiro
- Empresa: Aerovias Brasília
- Aeronave: Douglas bimotor
- Mortos: 61
- O que houve: aeronave Douglas bateu em um quadrimotor e caiu
8º
- Quando: 12.abr.1980
- Onde: Florianópolis (SC)
- Empresa: Transbrasil
- Aeronave: Boeing 727
- Mortos: 54
- O que houve: avião bateu em um morro e explodiu
9º
- Quando: 24.jun.1960
- Onde: Rio de Janeiro
- Empresa: Companhia Real
- Aeronave: Convair
- Mortos: 53
- O que houve: aeronave caiu na baía de Guanabara
10º
- Quando: 22.dez.1959
- Onde: Rio de Janeiro
- Empresa: Vasp
- Aeronave: Viscount
- Mortos: 35
- O que houve: avião da FAB bateu em um Viscount da Vasp que se aproximava do aeroporto