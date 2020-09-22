Coronel da PM, Fernando Lorencini é nomeado presidente do ICMBio

Coronel da Polícia Militar Fernando Cesar Lorencini é nomeado para o cargo de presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) Crédito: Reprodução/Linkedin/Fernando Lorencini

O governo federal nomeou o coronel da Polícia Militar Fernando Cesar Lorencini para o cargo de presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), órgão federal vinculado ao Ministério do Meio Ambiente responsável pelas unidades de conservação ambiental do país. A nomeação está publicada no Diário Oficial da União (DOU). Para assumir o novo posto, Lorencini foi exonerado do cargo anterior, de diretor de Planejamento, Administração e Logística do ICMBio.

A nomeação de Lorencini no comando do órgão foi antecipada pelo Estadão no início de setembro, quando ele assumiu o Instituto interinamente, no lugar do coronel Homero de Giorge Cerqueira.

Lorencini chegou ao ICMBio em maio do ano passado, como parte do movimento feito pelo ministro Ricardo Salles, de lotar os cargos ligados à pasta de pessoal com formação militar. Lorencini vinha apoiando o processo de privatização dos parques nacionais hoje administrados 100% pelo ICMBio, mas que o governo pretende repassar à iniciativa privada para exploração do turismo.