Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Contador é encontrado morto em casa de luxo em São Paulo
Mistério

Contador é encontrado morto em casa de luxo em São Paulo

Leandro Trusko foi achado pela mãe e pelo irmão com ferimentos no rosto e no peito em um corredor da casa ele onde vivia. O caso foi registrado como homicídio e segue em investigação
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 nov 2023 às 15:24

Publicado em 17 de Novembro de 2023 às 15:24

Leandro Trusko, de 37 anos, foi encontrado morto em uma casa de luxo na zona norte de São Paulo
Leandro Trusko, de 37 anos, foi encontrado morto em uma casa de luxo na zona norte de São Paulo na manhã desta quinta-feira (16) Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um homem de 37 anos, identificado como Leandro Trusko, foi encontrado morto em uma casa de luxo na zona norte de São Paulo. Ele foi achado com ferimentos no rosto e no peito em um corredor da casa onde vivia, no Tucuruvi, na manhã desta quinta-feira (16), informou a polícia.
Leandro foi encontrado pela mãe e pelo irmão, que foram até a casa após estranhar a demora de Leandro para dar notícias ao retornar do trabalho. Os parentes do rapaz chegaram a fazer manobras de primeiros socorros, mas a morte dele foi constatada ainda no local por uma equipe do Corpo de Bombeiros.
O caso foi registrado como homicídio e é investigado por meio de inquérito policial pelo DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa). Não há detalhes sobre a motivação do crime ou suspeitos do caso.

Amigos lamentam morte

Nas redes sociais, amigos lamentaram a morte do contador. "Sua vida foi tomada, tiraram o seu tempo com família e amigos (...) Perdi um amigo, um parceiro, um 'zuero' um possuído. Malditos aqueles que nos tiraram essa pessoa", escreveu uma amiga. "Não dá para acreditar que uma pessoa tão de boa, tranquilo, que nestes tantos anos de amizade nunca o vi falar alto com ninguém, de uma educação, serenidade, acabar dessa forma. É muita violência", escreveu outra amiga de Leandro.

Veja Também

Detido por tentativa de homicídio é achado morto em cela antes de depor no ES

Artista plástico é achado morto com mãos e pés amarrados em Cariacica

Irmãos de 5 e 8 anos saem para brincar e são achados mortos pelo pai em SC

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

homicídio luxo São Paulo (SP) Morte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados