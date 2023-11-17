Contador é encontrado morto em casa de luxo em São Paulo

Leandro Trusko, de 37 anos, foi encontrado morto em uma casa de luxo na zona norte de São Paulo na manhã desta quinta-feira (16) Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um homem de 37 anos, identificado como Leandro Trusko, foi encontrado morto em uma casa de luxo na zona norte de São Paulo. Ele foi achado com ferimentos no rosto e no peito em um corredor da casa onde vivia, no Tucuruvi, na manhã desta quinta-feira (16), informou a polícia.

Leandro foi encontrado pela mãe e pelo irmão, que foram até a casa após estranhar a demora de Leandro para dar notícias ao retornar do trabalho. Os parentes do rapaz chegaram a fazer manobras de primeiros socorros, mas a morte dele foi constatada ainda no local por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

O caso foi registrado como homicídio e é investigado por meio de inquérito policial pelo DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa). Não há detalhes sobre a motivação do crime ou suspeitos do caso.

Amigos lamentam morte