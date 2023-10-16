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Tragédia!

Irmãos de 5 e 8 anos saem para brincar e são achados mortos pelo pai em SC

O pai encontrou os chinelos dos meninos perto de uma fossa. Ao olhar para dentro do buraco, ele viu os filhos desacordados, conseguiu retirá-los do local, mas eles já estavam sem vida

Publicado em 16 de Outubro de 2023 às 17:33

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 out 2023 às 17:33
Os irmãos foram encontrados mortos pelo pai dentro da fossa
Os irmãos foram encontrados mortos pelo pai dentro da fossa Crédito: Divulgação/Polícia Civil de Santa Catarina
Dois irmãos, com idades de 5 e 8 anos, foram encontrados mortos pelo pai dentro de uma fossa cheia de água em São Joaquim, em Santa Catarina, no domingo (15). As crianças saíram para brincar nas proximidades da residência. Entretanto, como demoraram para voltar, o pai dos meninos saiu para procurá-los. As informações constam no boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar de Santa Catarina.
O pai encontrou os chinelos dos meninos perto da fossa. Ao olhar para dentro do buraco, ele viu as crianças caídas e desacordadas. Com a ajuda de outros moradores da região, ele conseguiu retirar os filhos de dentro da fossa, tentou reanimá-los, mas não conseguiu. A PM e o Corpo de Bombeiros foram acionados, mas os óbitos das crianças foram constatados no local.
Segundo informações, a família é natural de Alagoas, mas morava atualmente no Paraná. A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil de Santa Catarina para saber se foi aberto inquérito para investigar o caso e pedir mais informações, mas não obteve retorno. Se a resposta for enviada, o texto será atualizado.

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