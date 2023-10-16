Irmãos de 5 e 8 anos saem para brincar e são achados mortos pelo pai em SC

Dois irmãos, com idades de 5 e 8 anos, foram encontrados mortos pelo pai dentro de uma fossa cheia de água em São Joaquim, em Santa Catarina, no domingo (15). As crianças saíram para brincar nas proximidades da residência. Entretanto, como demoraram para voltar, o pai dos meninos saiu para procurá-los. As informações constam no boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar de Santa Catarina.
O pai encontrou os chinelos dos meninos perto da fossa. Ao olhar para dentro do buraco, ele viu as crianças caídas e desacordadas. Com a ajuda de outros moradores da região, ele conseguiu retirar os filhos de dentro da fossa, tentou reanimá-los, mas não conseguiu. A PM e o Corpo de Bombeiros foram acionados, mas os óbitos das crianças foram constatados no local.
Segundo informações, a família é natural de Alagoas, mas morava atualmente no Paraná. A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil de Santa Catarina para saber se foi aberto inquérito para investigar o caso e pedir mais informações, mas não obteve retorno. Se a resposta for enviada, o texto será atualizado.