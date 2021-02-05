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Imunizados

Consórcio de imprensa: Brasil supera 3 milhões de vacinados contra a Covid-19

O Estado com maior número absoluto de vacinados é São Paulo (660.449). Já o Distrito Federal tem maior porcentual de população imunizada (3,02%)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 fev 2021 às 07:31

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 07:31

As vacinas servem para estimular o sistema imunológico que passa a reconhecer agentes que causam doenças produzindo anticorpos
A quantidade de imunizados contra a Covid-19 chegou a 3.043.108 Crédito: @jcomp/Freepik
Brasil ultrapassou a marca de 3 milhões de pessoas vacinadas contra a Covid-19, mostra compilado do consórcio de veículos de comunicação nesta quinta-feira (4). A quantidade de imunizados chegou a 3.043.108, com dados atualizados nas últimas 24 horas em 21 Estados.
O Estado com maior número absoluto de vacinados é São Paulo (660.449). Já o Distrito Federal tem maior porcentual de população imunizada (3,02%). Ao todo, 1,44% da população brasileira recebeu a vacina.

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Confira o número de vacinas aplicadas por cada Estado do Brasil:
SP - 660.449

BA - 254.116

MG - 236.592

RJ - 228.285

RS - 198.205

PR - 184.204

PE - 161.566

CE - 143.616

GO - 113.729

DF - 93.582

AM - 85.755

MA - 71.497

SC - 70.558

ES - 69.791

PA - 66.025

AL - 60.123

RN - 59.507

PB - 54.814

MS - 53.898

MT - 45.106

PI - 42.577

SE - 25.416

RO - 22.485

RR - 14.131

TO - 11.995

AP - 9.287

AC - 5.799

Confira a proporção de vacinados em relação ao total da população em cada Estado:
DF - 3,06%

RR - 2,24%

AM - 2,04%

MS - 1,92%

AL - 1,79%

RS - 1,74%

ES - 1,72%

BA - 1,70%

PE - 1,68%

RN - 1,68%

GO - 1,60%

PR - 1,60%

CE - 1,56%

SP - 1,43%

PB - 1,36%

RJ - 1,31%

PI - 1,30%

MT - 1,28%

RO - 1,25%

MG - 1,11%

SE - 1,10%

AP - 1,08%

MA - 1,00%

SC - 0,97%

PA - 0,76%

TO - 0,75%

AC - 0,65%

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