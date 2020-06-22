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Impactos da pandemia

Confiança do empresário cai 21% em maio, diz FecomercioSP

O patamar atual é o mais baixo desde março de 2017. A pesquisa também apontou que, além da pandemia, a crise política afetou a confiança dos empresários
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jun 2020 às 17:01

Publicado em 22 de Junho de 2020 às 17:01

Coronavírus afeta economia
Coronavírus afeta economia Crédito: pixabay/ Fernando Zhiminaceila
A confiança do empresariado paulista caiu 21% no mês de maio em relação a abril, fruto da retração econômica gerada pela pandemia da covid-19. De acordo com pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), foi a segunda queda consecutiva do índice, que agora está em 93,8 pontos, numa escala que vai de 0 a 200 pontos
O patamar atual é o mais baixo desde março de 2017. A pesquisa também apontou que, além da pandemia, a crise política afetou a confiança dos empresários.
Para minimizar as perdas, segundo a Fecomercio, será necessário implementar políticas públicas. Em nota, a Federação informa que já apresentou aos governantes pedidos para a isenção e a prorrogação dos prazos para pagamentos de impostos, assim como ampliação e facilitação de crédito para as micros e pequenas empresas com custos mais acessíveis.
Também diminuíram a intenção de investir e contratar, medida pelo Índice de Expansão do Comércio (IEC), que também vai de 0 a 200 pontos e passou de 107 pontos em abril para 87,5 em maio, estágio mais baixo desde agosto de 2019.
Outra queda foi verificada no Índice de Estoque (IE), que mede a percepção dos empresários quanto à adequação de seus estoques no período pesquisado. Neste caso, foi de 118,9 pontos em abril para 109,6 em maio, uma queda de 7,8 de um mês para o outro e de 9,5% em relação a maio de 2019.

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