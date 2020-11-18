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Como prevenção, Vale inicia protocolo de emergência em barragem de MG

De acordo com a Vale, a medida visa a segurança de suas estruturas em meio a investigação geotécnica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2020 às 11:32

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 11:32

Vale distribuiu dividendos aos acionistas na semana passada
A Vale informa ainda que a barragem Norte/Laranjeiras não recebe rejeitos e, portanto, não faz parte do plano de produção de minério de ferro desde dezembro de 2019 Crédito: Reprodução da internet
Vale informou que deu início nesta quarta-feira (18), de forma preventiva, ao protocolo de emergência em Nível 2 da barragem Norte/Laranjeiras, da mina de Brucutu, no Município de Barão de Cocais (MG). Diante disso, a mineradora, juntamente com a Defesa Civil municipal e outras autoridades iniciarão nos próximos dias a retirada de 34 residentes na Zona de Autossalvamento referente à estrutura.
De acordo com a Vale, a medida visa a segurança de suas estruturas em meio a investigação geotécnica com o objetivo de definir as ações seguintes. "A elevação do nível de emergência reflete uma abordagem conservadora da companhia, embora não tenham sido observadas alterações relevantes quanto aos fatores de segurança da estrutura", apontou a Vale em comunicado. A companhia informa ainda que a barragem Norte/Laranjeiras não recebe rejeitos e, portanto, não faz parte do plano de produção de minério de ferro desde dezembro de 2019.

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