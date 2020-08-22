Agência Nacional de Águas afirma que acompanha rompimento da barragem

Mais cedo, em entrevista transmitida pela internet, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, afirmou que, apesar do rompimento do duto, não houve dano à estrutura da barragem. Cerca de 2 mil pessoas precisaram sair de casa após o rompimento. A obra faz parte do eixo norte da transposição do Rio São Francisco, cujo trecho teve as comportas abertas na quinta-feira (20).