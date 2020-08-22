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No Ceará

Agência Nacional de Águas afirma que acompanha rompimento da barragem

O rompimento do duto, em Jati, no Ceará, que compõe as obras de transposição do Rio São Francisco, ocorreu na sexta-feira (22)

Publicado em 22 de Agosto de 2020 às 17:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2020 às 17:54
Obra da transposição do Rio São Francisco vaza e 2 mil pessoas são evacuadas no CE
Obra da transposição do Rio São Francisco vaza e 2 mil pessoas são evacuadas no CE Crédito: Adalberto Marques/MDR
A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) disse que acompanha os desdobramentos do rompimento do duto da barragem de água de Jati, no Ceará. "Na qualidade de fiscalizador da barragem, a agência está em contato com o empreendedor e as autoridades locais e federais. Técnicos da agência irão ao local", afirmou a agência em nota divulgada neste sábado. O rompimento do duto, que compõe as obras de transposição do Rio São Francisco, ocorreu na sexta-feira.
Mais cedo, em entrevista transmitida pela internet, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, afirmou que, apesar do rompimento do duto, não houve dano à estrutura da barragem. Cerca de 2 mil pessoas precisaram sair de casa após o rompimento. A obra faz parte do eixo norte da transposição do Rio São Francisco, cujo trecho teve as comportas abertas na quinta-feira (20).

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