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No Ceará

Marinho diz que não houve dano à estrutura de barragem após duto rompido

Em entrevista transmitida pela internet neste sábado (22), o ministro do Desenvolvimento Regional, afirmou que 'não houve dano à estrutura da barragem'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2020 às 16:13

Publicado em 22 de Agosto de 2020 às 16:13

Rogério Marinho, secretário especial de Previdência e Trabalho
Ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional Crédito: LUCIO BERNARDO JR./CÂMARA DOS DEPUTADOS
O ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, afirmou que a barragem em Jati, Ceará, onde um duto rompeu nesta sexta-feira (21), está íntegra. "Não houve dano à estrutura da barragem", disse ele em entrevista transmitida pela internet neste sábado (22). 
Cerca de 2 mil pessoas precisaram sair de casa após o rompimento A obra faz parte do eixo norte da transposição do Rio São Francisco, cujo trecho teve as comportas abertas um dia antes, na quinta-feira, 20, por Marinho.
Marinho está no município cearense e fez uma coletiva, transmitida pelas redes sociais do Ministério. Ele falou ao lado da prefeita de Jati, Maria de Jesus, e de representantes da empresa responsáveis pela obra. "Esse é o momento de tranquilizar a população", disse.
O ministro afirmou que as ações preventivas, de retirar os moradores de suas casas, foram tomadas de acordo com o governo e a prefeitura. "Estabelecemos a parceria necessária para enfrentar", disse. Ele afirmou ainda que no período de 72 horas a estabilidade deve ser reestabelecida, mas afirmou que esse período inclui uma margem de segurança. No domingo, os técnicos devem fazer nova vistoria no local para saber se é possível antecipar o retorno dos moradores. "Nossa preocupação é com a segurança das pessoas", disse.
Marinho afirmou ainda que devem ser realizadas audiências públicas para explicar para a população local o ocorrido e ainda que as causas serão apuradas. "Vamos permitir que a transposição continue avançando, mas com os cuidados necessários", afirmou.
A barragem faz parte do trecho 1 (Jati-Cariús) do chamado Cinturão das Águas do Ceará. Na quinta-feira, Marinho foi à Jati acionar as comportas para permitir a passagem das águas. Segundo o governo, o reservatório chegou a 94,8% da capacidade nesta semana e vai garantir o abastecimento de 4,5 milhões de pessoas da região metropolitana de Fortaleza.

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