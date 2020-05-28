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Decisão

Comissão de ética determina 'quarentena' remunerada de seis meses a Mandetta

O termo 'quarentena' se refere ao período em que o ex-ministro ficará impedido de exercer atividades no setor privado por ter exercido o cargo anterior
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2020 às 09:32

Publicado em 28 de Maio de 2020 às 09:32

Ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta
Ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta Crédito: Anderson Riedel/PR
A Comissão de Ética Pública da Presidência da República decidiu que o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta deverá ficar em 'quarentena' remunerada por seis meses antes de ser contratado para atividades no setor privado.
O termo quarentena, neste caso, se refere ao período em que o ex-ministro ficará impedido de exercer atividades no setor privado por ter exercido o cargo anterior.
Segundo a decisão, nesse período, Mandetta continuará recebendo o salário de R$ 31 mil que recebia como ministro, conforme previsto em decretos e leis para casos semelhantes.
Em geral, pela lei, após a saída do cargo, ministros e outros membros de cargos de direção no governo que desejarem assumir outras atividades precisam consultar a comissão de ética sobre a necessidade de cumprimento de quarentena.

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Mandetta havia feito o pedido à Presidência após receber convites para atuar como consultor em organizações privadas. Um dos convites foi feito pelo seu partido, o DEM.
A comissão, porém, entendeu que o ex-ministro deverá ficar em quarentena porque teria tido acesso a "informações privilegiadas" enquanto esteve no cargo, o que poderia gerar conflito de interesses.
A decisão foi tomada em reunião da comissão nesta terça-feira (26), e comunicada em nota informativa.
Questionado pela reportagem, Mandetta disse ter entrado com pedido para que a comissão reconsidere a decisão. Segundo ele, a intenção era trabalhar com palestras e consultorias fora de empresas que pudessem ter vínculos ou interesses ligados ao ministério.

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