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Leite condensado e picanha

Comissão convoca Braga Netto para explicar compras das Forças Armadas

Como não se trata de um convite, o novo ministro da Defesa é obrigado a comparecer em audiência na Câmara, que será marcada na próxima semana

Publicado em 31 de Março de 2021 às 12:45

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

31 mar 2021 às 12:45
O ministro da Casa Civil, Braga Netto, e o presidente Jair Bolsonaro durante pronunciamento sobre pressão dos combustí­veis e a polí­tica de reajustes adotada pela Petrobras.
O  ministro da Defesa, general Walter Braga Netto, também será questionado sobre mudanças no comando das Forças Armadas Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara Federal aprovou nesta quarta-feira (31)  a convocação do ministro da Defesa, general Walter Braga Netto, para dar explicações sobre processos de compras realizadas pelas Forças Armadas aprovados pelo governo federal - entre as quais, a de iguarias.
O requerimento do deputado Elias Vaz (PSB-GO) foi aprovado por unanimidade. Por ser uma convocação, e não um convite, Braga Netto é obrigado a comparecer. A previsão é de que a audiência ocorra na próxima semana. A data será confirmada pelo presidente da comissão, deputado Áureo Ribeiro (Solidariedade-RJ).
Segundo Elias Vaz, a convocação será uma oportunidade para tratar da crise das Forças Armadas. O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) demitiu nesta semana o general Fernando Azevedo e Silva do Ministério da Defesa. O motivo foi a recusa do então ministro em permitir o uso político das instituições militares pelo presidente. Com ele, saíram ainda os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica.

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Em seu requerimento, Vaz pede que sejam esclarecidas as compras alimentares da Defesa, como leite condensado. "Queremos saber por que o governo federal gastou milhões com picanha, cerveja, bacalhau, salmão e filé mignon para as Forças Armadas, um cardápio muito distante da realidade da maioria dos brasileiros", afirmou o parlamentar.

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