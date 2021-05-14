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Lista divulgada

Com Gabigol e Daniel Alves, Tite convoca Seleção para jogos das Eliminatórias

Treinador do time canarinho convocou os 24 jogadores que defenderão o Brasil nos dois primeiros jogos do ano da qualificatória para a Copa de 2022. Novidade é o retorno do artilheiro do Flamengo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 mai 2021 às 12:14

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 12:14

Com a volta de dois jogadores do Flamengo, o atacante Gabriel e o meia Everton Ribeiro, e do lateral-direito Daniel Alves, do São Paulo, e a presença inédita do zagueiro Lucas Veríssimo, ex-Santos e atualmente no Benfica, o técnico Tite convocou nesta sexta-feira a seleção brasileira para as partidas de junho contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, que será no Catar. São 24 jogadores na lista divulgada para a volta do time nacional a campo depois de mais de seis meses.
Gabigol comemora gol na final da Supercopa
Em fase iluminada e vivendo excelente momento com os gols, Gabigol foi a grande novidade ma lista de Tite  Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O último jogo do Brasil foi a vitória por 2 a 0 sobre o Uruguai, em Montevidéu, pelas Eliminatórias, no dia 17 de novembro de 2020. Por conta da pandemia da covid-19, a Fifa e a Conmebol optaram por cancelar a quinta e a sexta rodadas, que estavam previstas para o mês de março. Agora, com essa retomada, Tite tem a missão de preparar a equipe para os confrontos do dia 4 de junho contra o Equador, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, e depois, no dia 8, para encarar o Paraguai, em Assunção.
Pela tabela anterior à paralisação, o Brasil enfrentaria a Colômbia, em Barranquilla, no dia 25 de março e a Argentina seria o seu adversário da sexta rodada como mandante. A Conmebol, agora, marcou a volta da competição com jogos da sétima e da oitava rodadas. Esses serão os últimos confrontos antes da disputa da Copa América. O torneio será disputado de 13 de junho e 11 de julho e as partidas estão previstas para acontecer na Argentina e na Colômbia.

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As grandes novidades da convocação são o retorno do atacante Gabriel e do meia Lucas Paquetá, que vive boa fase no Lyon. Também está de volta o Daniel Alves, que tem jogado como lateral no time comandado pelo técnico argentino Hernán Crespo. Lucas Veríssimo ganhou vaga na zaga que nas últimas listas era de Felipe, ex-Corinthians e hoje no Atlético de Madrid.
A relação conta com 24 atletas para contemplar a presença do meia Douglas Luiz, do Aston Villa, da Inglaterra, que está suspenso contra o Equador por ter recebido o segundo cartão amarelo contra o Uruguai e só poderá enfrentar o Paraguai. Segundo jogador mais vezes convocado por Tite, o meia Philippe Coutinho é um desfalque confirmado. O jogador do Barcelona passou por nova cirurgia e não terá tempo hábil para participar nem mesmo da Copa América.
Tite chamou os jogadores para os próximos jogos do Brasil pelas Eliminatórias
Tite chamou os jogadores para os próximos jogos do Brasil pelas Eliminatórias Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Neste momento, o Brasil é o líder isolado das Eliminatórias, com 12 pontos e 100% de aproveitamento até aqui: quatro vitórias em quatro rodadas - contra Bolívia (5 a 0), Peru (4 a 2), Venezuela (1 a 0) e Uruguai (2 a 0).
A lista divulgada nesta sexta-feira é válida apenas para os dois jogos das Eliminatórias. O Brasil terá até o dia 10 de junho para enviar a relação de convocados para a Copa América. O anúncio para o público, porém, será feito um dia antes. O ex-jogador Clodoaldo será o chefe de delegação nestas partidas contra Equador e Paraguai.
Confira a convocação da Seleção Brasileira:
Goleiros - Alisson (Liverpool-ING), Ederson (Manchester City-ING) e Weverton (Palmeiras);

Laterais - Daniel Alves (São Paulo), Danilo (Juventus-ITA), Alex Sandro (Juventus-ITA) e Renan Lodi (Atlético de Madrid-ESP);

Zagueiros - Eder Militão (Real Madrid-ESP), Lucas Veríssimo (Benfica-POR), Marquinhos (Paris Saint-Germain-FRA) e Thiago Silva (Chelsea-ING);

Meias - Casemiro (Real Madrid-ESP), Douglas Luiz (Aston Villa-ING), Everton Ribeiro (Flamengo), Fabinho (Liverpool-ING), Fred (Manchester United-ING) e Lucas Paquetá (Lyon-FRA);

Atacantes - Everton (Benfica-POR), Roberto Firmino (Liverpool-ING), Gabriel (Flamengo), Gabriel Jesus (Manchester City-ING), Neymar (Paris Saint-Germain-FRA), Richarlison (Everton-ING) e Vinicius Junior (Real Madrid-ESP)

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