Real Madrid informa que Toni Kroos está em isolamento após contato com uma pessoa infectada pelo Covid-19

Crédito: Gabriel Bouys / AFP

O Real Madrid anunciou, nesta sexta-feira, que Toni Kroos está em isolamento após entrar em contato com uma pessoa infectada pelo Covid-19. O alemão deve perder a reta final de La Liga. Seus testes, porém, deram negativo.

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"O Real Madrid CF informa que o nosso jogador Toni Kroos está isolado porque tem estado em contato direto com uma pessoa com resultado positivo no teste COVID-19, embora todos os testes efetuados ao jogador tenham dado negativo", diz o comunicado oficial do clube.O Real Madrid não estipulou um tempo de retorno para Kroos, mas com apenas dois jogos restantes em La Liga, é provável que o alemão não atue mais na temporada. Há também a possibilidade de que ele fique de fora apenas da próxima partida.

No domingo (16), o Real Madrid visita o Athletic Bilbao, às 13h30 (de Brasília). No próximo (23), os merengues recebem o Villarreal, às 13h. Ainda na disputa de La Liga, o clube não deve contar com o alemão, que deve ficar cerca de 15 dias afastado se a quarentena for, de fato, respeitada.