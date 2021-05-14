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Palmeiras conta com Dudu para resolver carência do ataque e dar reforço para Abel

Verdão aguarda posicionamento do clube do Catar e, caso atacante volte, não pretende negociá-lo
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Publicado em 14 de Maio de 2021 às 10:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mai 2021 às 10:30
Crédito: Divulgação/Bruno Ulivieri
O Palmeiras espera o posicionamento oficial do Al Duhail quanto ao futuro de Dudu. O clube catari tem até o próximo sábado (15) para informar se vai exercer a opção de compra do atacante por 6 milhões de euros (R$ 38,4 milhões), porém a demora na definição tem deixado o retorno cada vez mais perto.
Ciente da dificuldade em encontrar reforços pedidos por Abel Ferreira para o setor ofensivo, a volta do atacante será a solução para o ataque. Assim, o Alviverde não pensa em negociar Dudu com algum outro clube, uma vez que será difícil encontrar um novo atleta do nível do ídolo palmeirense. Vale lembrar que a diretoria tentou a contratação de Taty Castellanos, que renovou contrato com o New York City, e Ademir, do América Mineiro.A cúpula alviverde entende que ter Dudu novamente no grupo freia a busca por atacantes. Esportivamente, o provável retorno é o ganho necessário para qualificar o elenco em um cenário complicado para trazer reforços. Por outro lado, o fator financeiro fará com que o clube olhe com carinho para futuras propostas, especialmente pelas Crias da Academia. Até o momento, o Palmeiras recebeu somente sondagens.
Enquanto aguarda pela definição, Dudu está de férias nos Estados Unidos e retorna para o Brasil em breve. O Al Duhail, eliminado da copa local, só voltará a ter uma partida oficial em setembro e por isso todos estão em recesso.

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