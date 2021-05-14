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Gabigol, Nenê e mais dois: veja quem são os brasileiros que lideram estatísticas na Libertadores

Equipes brasileiras vêm fazendo boa campanha...

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 07:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mai 2021 às 07:40
Crédito: Times brasileiro venceram três das quatro últimas edições da Libertadores (DIVULGAÇÃO/CONMEBOL
A rodada da Libertadores mais uma vez foi positiva para os times brasileiros. Nas sete partidas envolvendo equipes do país, foram quatro vitórias, dois empates e apenas uma derrota - do Internacional para o Deportivo Táchira, da Venezuela. Todos ocupam a zona de classificação para as oitavas de final da competição no momento. Palmeiras e Atlético Mineiro já estão garantidos.
Individualmente, alguns nomes também seguem brilhando. Gabriel Barbosa, artilheiro, com seis gols, e maior finalizador da fase de grupos, mais uma vez balançou as redes pelo Flamengo. Assim como Hulk, do Atlético Mineiro, segundo maior goleador, com cinco, e Fred, do Fluminense, e Thiago Galhardo, do Inter, que também marcaram e chegaram a quatro.
Quem também balançou as redes adversárias foi um outro líder de estatística: Felipe Jonathan. Autor do gol único na vitória do Santos por 1 a 0 sobre o Boca Juniors, na Vila Belmiro, o lateral-esquerdo é o jogador com mais interceptações certas na Libertadores, segundo dados do Footstats.
Outros dois brasileiros aparecem no topo de rankings importantes. O zagueiro Luan, do Palmeiras, é quem mais acertou inversões de jogo, com 14 - Filipe Luís, do Flamengo, aparece em segundo, com 13 -, e Nenê, do Fluminense, é quem mais teve êxito nos cruzamentos, com 11 cruzamentos corretos.
Alguns estrangeiros que atuam no Brasil também vêm se destacando. O venezuelano Savarino, do Atlético, é o principal garçom da competição, com três passes para gol, seguido de perto pelo uruguaio Arrascaeta, do rubro-negro carioca, e o equatoriano Cazares, do tricolor das Laranjeiras, ambos com duas assistências.
LÍDERES DAS ESTATÍSTICAS NA LIBERTADORES 2021:- Dados do Footstats
Passes certos: William Pacho (Del Valle-EQU) - 270Cruzamentos certos: Nenê (Fluminense) e Damián Diaz (Barcelona-EQU) - 11Viradas de jogo certas: Luan (Palmeiras) - 14​Gols: Gabigol (Flamengo) - 6Finalizações certas: Gabigol (Flamengo) - 11​Passes para gol: Savarino (Atlético-MG) e Lovera (Racing-ARG) - 3​Assistências para finalização: Arce - Always Ready-BOL - 14Dribles certos: Perlaza - LDU-EQU - 10​Desarmes certos: Alberto Espínola - Cerro Porteño-PAR - 15​Interceptações certas: Felipe Jonathan (Santos) e Villasanti (Cerro-PAR) - 6Defesas simples: Varela (Táchira-VEN) - 20Defesas difíceis - Graterol (América de Cali) - 8
* Números apenas da fase de grupos

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