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Projeto de Lei

Com alteração, Câmara aprova produção de vacina em laboratórios veterinários

Segundo parecer da relatora, o projeto de lei contribui com o esforço de ampliar a capacidade produtiva nacional e diminuir a dependência externa brasileiras na produção das vacinas
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

15 jun 2021 às 17:03

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 17:03

Vacina Covid-19
Vacinação e frasco de vacina contra a Covid-19. Crédito: Carlos Alberto Silva
A Câmara aprovou nesta terça-feira (15), o projeto de lei que libera a produção de vacinas contra a Covid-19 no Brasil por laboratórios veterinários. O texto, relatado na Câmara pela deputada Aline Sleutjes (PSL-PR), recebeu alterações e agora retorna ao Senado para que dê a palavra final sobre as mudanças. O texto havia sido aprovado no Senado em abril com apoio do governo federal.
Segundo parecer da relatora na Câmara, Aline Sleutjes (PSL-PR), "o projeto de lei do senador Wellington Fagundes (PL-MT) contribui com o esforço de ampliar a capacidade produtiva nacional e diminuir a dependência externa brasileiras na produção das vacinas contra a covid-19". Entretanto, a deputada destacou mudanças, entre elas, novos dispositivos que determinam que as instalações para produção da vacina contra a covid-19 tenham processo de gerenciamento de risco a fim de evitar contaminação cruzada, bem como que agência sanitária priorizará a análise dos pedidos de regularização.

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