Cliente encontra rato morto dentro de bolo e dona de loja é presa

A proprietária de uma loja de bolos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, foi presa em flagrante na quarta-feira (14) após um cliente relatar ter encontrado um rato morto dentro de um bolo. Segundo a Polícia Civil, parte do alimento já havia sido consumida antes da identificação do animal.





De acordo com o g1 Rio Grande do Sul, uma fiscalização realizada pela Polícia Civil e pela Vigilância Sanitária encontrou fezes e urina de roedores, produtos vencidos e condições inadequadas de higiene no imóvel. O estabelecimento foi interditado.





A ação ocorreu após uma denúncia e teve como objetivo apurar possíveis irregularidades sanitárias e proteger os consumidores. A proprietária, de 41 anos, não teve o nome divulgado.