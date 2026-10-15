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Caso no RS

Cliente encontra rato morto dentro de bolo e dona de loja é presa

Segundo a Polícia Civil do RS, parte do alimento já havia sido consumida antes da identificação do animal

Publicado em 15 de Outubro de 2026 às 06:59

Publicado em 

15 out 2026 às 06:59
Loja de bolos foi interditada no RS após cliente comer o alimento com rato. Proprietária foi presa Divulgação/PCRS

A proprietária de uma loja de bolos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, foi presa em flagrante na quarta-feira (14) após um cliente relatar ter encontrado um rato morto dentro de um bolo. Segundo a Polícia Civil, parte do alimento já havia sido consumida antes da identificação do animal.


De acordo com o g1 Rio Grande do Sul, uma fiscalização realizada pela Polícia Civil e pela Vigilância Sanitária encontrou fezes e urina de roedores, produtos vencidos e condições inadequadas de higiene no imóvel. O estabelecimento foi interditado.


A ação ocorreu após uma denúncia e teve como objetivo apurar possíveis irregularidades sanitárias e proteger os consumidores. A proprietária, de 41 anos, não teve o nome divulgado.

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