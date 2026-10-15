Aplicativo BBC News Brasil: como baixar e receber alerta de notícias e análises

A BBC lançou um novo aplicativo que permite acompanhar o conteúdo da BBC News Brasil diretamente pelo celular.
No aplicativo BBC World Service, você pode selecionar a BBC News Brasil e receber alertas de notícias confiáveis, além de acessar reportagens, vídeos, análises, documentários e podcasts, tudo em um só lugar.
O download é gratuito.
Passo a passo para baixar o app
Você também pode baixar e configurar o aplicativo seguindo os passos abaixo:
- Abra a loja de aplicativos do seu celular. No iPhone, acesse a App Store. Em celulares Android, como os da Samsung, abra a Google Play Store.
- Pesquise por "BBC World Service" na loja de aplicativos.
- Clique para baixar o aplicativo e aguarde a instalação.
- Depois de instalado, abra o aplicativo e clique em "Próximo" para iniciar a configuração.
- Selecione "BBC News Brasil (Portuguese)" entre as opções de serviços disponíveis.
- Permita o envio de notificações para receber alertas de notícias diretamente no celular.