AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Mundo
  • Aplicativo BBC News Brasil: como baixar e receber alerta de notícias e análises
Mundo

Aplicativo BBC News Brasil: como baixar e receber alerta de notícias e análises

Por meio do aplicativo da BBC World Service você pode escolher a BBC News Brasil para receber alertas de notícias e análises diretamente no celular.

Publicado em 15 de Outubro de 2026 às 07:34

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

15 out 2026 às 07:34
Imagem BBC Brasil
Crédito: Reprodução

A BBC lançou um novo aplicativo que permite acompanhar o conteúdo da BBC News Brasil diretamente pelo celular.

No aplicativo BBC World Service, você pode selecionar a BBC News Brasil e receber alertas de notícias confiáveis, além de acessar reportagens, vídeos, análises, documentários e podcasts, tudo em um só lugar.

O download é gratuito.

Imagem BBC Brasil
O aplicativo da BBC World Service encontra-se disponível nas lojas de aplicativos Crédito: Reprodução/AppStore

Passo a passo para baixar o app

Você também pode baixar e configurar o aplicativo seguindo os passos abaixo:

  1. Abra a loja de aplicativos do seu celular. No iPhone, acesse a App Store. Em celulares Android, como os da Samsung, abra a Google Play Store.
  2. Pesquise por "BBC World Service" na loja de aplicativos.
  3. Clique para baixar o aplicativo e aguarde a instalação.
  4. Depois de instalado, abra o aplicativo e clique em "Próximo" para iniciar a configuração.
  5. Selecione "BBC News Brasil (Portuguese)" entre as opções de serviços disponíveis.
  6. Permita o envio de notificações para receber alertas de notícias diretamente no celular.

Imagem BBC Brasil
Selecione BBC News Brasil no aplicativo para receber as notícias e análises Crédito: Reprodução/BBC

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disputam a Presidência em segundo turno.
Quaest: 44% querem que governador eleito do ES seja aliado de Flávio e 28%, de Lula
Imagem de destaque
Cliente encontra rato morto dentro de bolo e dona de loja é presa
Imagem de destaque
Fim da escala 6x1 é 'vitória' e dá 'impulso eleitoral' para Lula, destaca imprensa internacional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados