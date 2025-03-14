Cliente é atingida por carregamento de leite condensado em supermercado

Imagens mostram o momento em que as caixas caem por cima da cliente no interior do estabelecimento Crédito: Reprodução | Redes sociais

Uma mulher foi atingida por uma carga de leite condensado dentro do supermercado Via Atacadista, em Canoas (RS), na região metropolitana de Porto Alegre. Imagens mostram o momento em que as caixas caem por cima da cliente no interior do estabelecimento. O acidente aconteceu no último domingo (9).

Por meio de nota, a Via Atacadista informou que a mulher atingida foi transferida para o Hospital São Lucas, da PUCRS, em Porto Alegre. Inicialmente, ela foi atendida pelo Hospital de Pronto Socorro de Canoas. O colaborador que manuseava a empilhadeira foi afastado. De acordo com o supermercado, ele tinha as capacitações necessárias para o exercício da função.