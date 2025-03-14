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Rio Grande do Sul

Cliente é atingida por carregamento de leite condensado em supermercado

A mulher tem 19 anos e não corre riscos, embora precise passar por uma cirurgia na pelve; o colaborador que manuseava a empilhadeira foi afastado

Publicado em 14 de Março de 2025 às 17:06

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 mar 2025 às 17:06
Imagens mostram o momento em que as caixas caem por cima da cliente no interior do estabelecimento
Imagens mostram o momento em que as caixas caem por cima da cliente no interior do estabelecimento Crédito: Reprodução | Redes sociais
Uma mulher foi atingida por uma carga de leite condensado dentro do supermercado Via Atacadista, em Canoas (RS), na região metropolitana de Porto Alegre. Imagens mostram o momento em que as caixas caem por cima da cliente no interior do estabelecimento. O acidente aconteceu no último domingo (9).
Por meio de nota, a Via Atacadista informou que a mulher atingida foi transferida para o Hospital São Lucas, da PUCRS, em Porto Alegre. Inicialmente, ela foi atendida pelo Hospital de Pronto Socorro de Canoas. O colaborador que manuseava a empilhadeira foi afastado. De acordo com o supermercado, ele tinha as capacitações necessárias para o exercício da função.
A mulher tem 19 anos e não corre riscos, embora precise passar por uma cirurgia na pelve. Os custos são bancados pelo supermercado. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul investiga o caso como lesão corporal culposa (sem intenção), ou seja, quando não há intenção de cometer o crime. O inquérito também vai apurar se o funcionário efetivamente tinha o treinamento para manusear o maquinário.

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