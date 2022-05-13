Ciclones colocam Sul e Sudeste em alerta de ressaca e ventos fortes

A formação de três ciclones colocou o litoral das regiões Sul e Sudeste em alerta para ventos fortes e ressaca do mar a partir desta sexta (13). A Marinha emitiu um aviso para ondas de até 2,5 metros nas faixas litorâneas dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro entre a tarde desta sexta-feira (13) e a noite de domingo (15).

O mar agitado se deve a um primeiro forte ciclone que se formou no oceano e que deve ir embora até domingo. No entanto, um segundo ciclone que já começa a se formar na costa argentina chegará ao litoral brasileiro e deve se fundir com um terceiro, que se forma no litoral sul de São Paulo.

Tempo parcialmente encoberto em Vitória Crédito: Fernando Madeira

"É um evento complexo, existem algumas incertezas causadas pela interação entre esses ciclones. De qualquer forma, o mais importante é perceber a condução de ar frio para toda a região dos litorais do sul e sudeste", diz Franco Nadal Villela, meteorologista do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia)

No Sudeste, a região afetada pelo ciclone já em plena atividade vai do norte de Ilhabela, em São Paulo, ao sul de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Já no Sul do país, a ressaca deve atingir praias que vão da fronteira do Uruguai com Brasil, no Rio Grande do Sul, até Laguna, em Santa Catarina, de acordo com informações do Climatempo.