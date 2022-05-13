Ciclones colocam Sul e Sudeste em alerta de ressaca e ventos fortes

A formação de três ciclones colocou o litoral das regiões Sul e Sudeste em alerta para ventos fortes e ressaca do mar a partir desta sexta (13). A Marinha emitiu um aviso para ondas de até 2,5 metros nas faixas litorâneas dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro entre a tarde desta sexta-feira (13) e a noite de domingo (15).
O mar agitado se deve a um primeiro forte ciclone que se formou no oceano e que deve ir embora até domingo. No entanto, um segundo ciclone que já começa a se formar na costa argentina chegará ao litoral brasileiro e deve se fundir com um terceiro, que se forma no litoral sul de São Paulo.
"É um evento complexo, existem algumas incertezas causadas pela interação entre esses ciclones. De qualquer forma, o mais importante é perceber a condução de ar frio para toda a região dos litorais do sul e sudeste", diz Franco Nadal Villela, meteorologista do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
No Sudeste, a região afetada pelo ciclone já em plena atividade vai do norte de Ilhabela, em São Paulo, ao sul de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Já no Sul do país, a ressaca deve atingir praias que vão da fronteira do Uruguai com Brasil, no Rio Grande do Sul, até Laguna, em Santa Catarina, de acordo com informações do Climatempo.
Na semana que vem, a interação entre o segundo e terceiro ciclones deve produzir ventos costeiros com velocidade superior a 70 km/h na região Sul, em especial na costa do Rio Grande do Sul, segundo Villela. A interação de ciclones deve chegar a São Paulo ainda no domingo.