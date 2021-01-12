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Chuva deixa cidade de São Paulo em estado de atenção

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê pancadas de chuva na capital durante toda a tarde e também no período da noite.

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 16:34

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 jan 2021 às 16:34
Movimento no Viaduto do Chá em São Paulo durante a quarentena
Movimento no Viaduto do Chá em São Paulo durante a quarentena Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil
O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) colocou a cidade de São Paulo em estado de atenção para alagamentos nesta terça-feira (12) por causa da chuva. Na zona norte, as regiões da Casa Verde, Jaçanã/Tremembé e Perus estão em situação de alerta.
Ainda segundo o CGE, a capital tinha 12 pontos de alagamento até as 15h10 desta terça. Cinco deles estavam intransitáveis: avenida Luis Stamatis (Santana), praça Inácia Dias (Perus), avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, altura da avenida Salim Farah Maluf (Vila Prudente), praça Pascoal Martins (Lapa) e avenida 23 de Maio, próximo ao viaduto General Euclides de Figueiredo.
O Corpo de Bombeiros afirma estar atendendo duas ocorrências de afogamento, sendo uma na estrada de Taipas, em Jaraguá, e outra na represa do Tanque Grande, em Guarulhos. Ainda não há informações sobre vítimas.
Mais cedo, por volta de 12h40, os bombeiros receberam um chamado para queda de árvore no bairro Picanço, também em Guarulhos. Ninguém se feriu, segundo a corporação.
O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê pancadas de chuva na capital durante toda a tarde e também no período da noite. Para quarta-feira (13), a previsão também é de um dia chuvoso e com trovoadas isoladas. As temperaturas deverão ficar entre 22ºC e 28ºC.

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