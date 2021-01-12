Inmet alerta para chuva forte com perigo potencial em 68 cidades do ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou nesta terça-feira (12) um alerta de chuva forte com perigo potencial para 68 municípios do Espírito Santo. O aviso começa a valer às 21h desta terça e expira às 12h de quarta-feira (13).
De acordo com o instituto, o acumulado de chuva deve ser de 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, com ventos intensos de até 60 quilômetros por hora.
ENTENDA COMO FUNCIONA A MEDIÇÃO
O Inmet prevê baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Em caso de rajadas de vento, o instituo dá as seguintes instruções:
- Não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).