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Inmet alerta para chuva forte com perigo potencial em 68 cidades do ES

Aviso começa a valer às 21h desta terça (12) e expira às 12h de quarta-feira (13); veja a lista de municípios sob alerta do instituto
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

12 jan 2021 às 15:13

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 15:13

Chuva forte atinge Vitória e deixa ruas alagadas
Chuva forte pode atingir a Capital do ES após às 21h e outros 67 municípios; veja lista no final da matéria Crédito: Fernando Madeira
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou nesta terça-feira (12) um alerta de chuva forte com perigo potencial para 68 municípios do Espírito Santo. O aviso começa a valer às 21h desta terça e expira às 12h de quarta-feira (13).
De acordo com o instituto, o acumulado de chuva deve ser de 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, com ventos intensos de até 60 quilômetros por hora.

ENTENDA COMO FUNCIONA A MEDIÇÃO

O Inmet prevê baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Em caso de rajadas de vento, o instituo dá as seguintes instruções:
  • Não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
  • Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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