Chefe da Receita ganhou cargo em Paris após Bolsonaro tentar reaver joias

SÃO PAULO, SP - O governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deu um cargo em Paris para o então secretário da Receita Federal um dia após tentar recuperar as joias de R$ 16,5 milhões apreendidas pelo órgão.
O QUE ACONTECEU?
- Julio Cesar Vieira Gomes foi indicado para assumir um cargo na Embaixada brasileira em Paris no dia 30 de dezembro de 2022.
- No dia anterior, um funcionário do governo foi de jatinho da FAB ao aeroporto para tentar reaver as joias. O sargento da Marinha Jairo Moreira da Silva disse aos funcionários da alfândega que "não pode ter nada do [governo] antigo para o próximo", de acordo com relatos publicados pelo jornal O Estado de S. Paulo. Ele não teve sucesso.
- A nomeação de Gomes foi assinada pelo ex-vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos). Ele era o presidente em exercício, já que Jair Bolsonaro já havia viajado para os Estados Unidos.
- Gomes não chegou a assumir o cargo. No dia 2 de janeiro, logo após Lula (PT) assumir a Presidência, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reverteu a nomeação.
GOVERNO TENTOU RECEBER JOIAS ILEGAIS DE R$ 16 MILHÕES
- Bolsonaro tentou receber de forma ilegal um conjunto de joias avaliado em 3 milhões de euros. As peças seriam um presente do governo da Arábia Saudita.
- Os itens foram encontrados na mochila de um assessor do governo e foram retidos pela alfândega no aeroporto internacional de Guarulhos (SP), porque a lei obriga a declaração de bens com valor superior a mil dólares vindos do exterior
- O governo poderia ter recebido as joias como um presente oficial. Nesse caso, porém, os bens ficariam para o Estado, e não para a família Bolsonaro.