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  • Chefe da Receita ganhou cargo em Paris após Bolsonaro tentar reaver joias
Peças de R$ 16,5 milhões

Chefe da Receita ganhou cargo em Paris após Bolsonaro tentar reaver joias

Julio Cesar Vieira Gomes foi nomeado adido na capital francesa um dia após investida de auxiliar do presidente no Aeroporto de Guarulhos; Haddad reverteu
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 mar 2023 às 11:22

Publicado em 06 de Março de 2023 às 11:22

SÃO PAULO, SP - O governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deu um cargo em Paris para o então secretário da Receita Federal um dia após tentar recuperar as joias de R$ 16,5 milhões apreendidas pelo órgão.
Governo Bolsonaro deu cargo em Paris a chefe da Receita após tentativa de liberação de joias para Michelle
Governo Bolsonaro deu cargo a Julio Cesar Vieira Gomes em Paris após tentativa de liberação de joias Crédito: Reprodução
O QUE ACONTECEU?
  • Julio Cesar Vieira Gomes foi indicado para assumir um cargo na Embaixada brasileira em Paris no dia 30 de dezembro de 2022.
  • No dia anterior, um funcionário do governo foi de jatinho da FAB ao aeroporto para tentar reaver as joias. O sargento da Marinha Jairo Moreira da Silva disse aos funcionários da alfândega que "não pode ter nada do [governo] antigo para o próximo", de acordo com relatos publicados pelo jornal O Estado de S. Paulo. Ele não teve sucesso.
  • A nomeação de Gomes foi assinada pelo ex-vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos). Ele era o presidente em exercício, já que Jair Bolsonaro já havia viajado para os Estados Unidos.
  • Gomes não chegou a assumir o cargo. No dia 2 de janeiro, logo após Lula (PT) assumir a Presidência, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reverteu a nomeação.

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  • Bolsonaro tentou receber de forma ilegal um conjunto de joias avaliado em 3 milhões de euros. As peças seriam um presente do governo da Arábia Saudita.
  • Os itens foram encontrados na mochila de um assessor do governo e foram retidos pela alfândega no aeroporto internacional de Guarulhos (SP), porque a lei obriga a declaração de bens com valor superior a mil dólares vindos do exterior
  • O governo poderia ter recebido as joias como um presente oficial. Nesse caso, porém, os bens ficariam para o Estado, e não para a família Bolsonaro.

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