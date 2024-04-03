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Santa Catarina

Celular explode enquanto carregava e causa incêndio em apartamento

O acidente ocorreu durante a madrugada, por volta da 1h. O fogo se alastrou rapidamente para o colchão e cortinas do quarto, mas ninguém se feriu
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 abr 2024 às 14:20

Publicado em 03 de Abril de 2024 às 14:20

Imagens mostram como ficou o apartamento após o incêndio
Imagens mostram como ficou o apartamento após o incêndio Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros
Um celular explodiu enquanto carregava e causou um incêndio em um apartamento em Balneário Camboriú (SC). Celular estava carregando sobre a cama quando houve a explosão. Ninguém se feriu. O acidente ocorreu durante a madrugada, por volta da 1h, no 5º andar de um edifício no centro da cidade.
O fogo se alastrou rapidamente para o colchão e cortinas do quarto. A moradora, uma mulher de 63 anos, saiu em busca de ajuda dos vizinhos e do síndico. Os moradores contiveram as chamas com extintor e baldes de água. Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, o incêndio havia sido controlado. O apartamento foi isolado.

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