Celular explode enquanto carregava e causa incêndio em apartamento

Um celular explodiu enquanto carregava e causou um incêndio em um apartamento em Balneário Camboriú (SC). Celular estava carregando sobre a cama quando houve a explosão. Ninguém se feriu. O acidente ocorreu durante a madrugada, por volta da 1h, no 5º andar de um edifício no centro da cidade.

O fogo se alastrou rapidamente para o colchão e cortinas do quarto. A moradora, uma mulher de 63 anos, saiu em busca de ajuda dos vizinhos e do síndico. Os moradores contiveram as chamas com extintor e baldes de água. Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, o incêndio havia sido controlado. O apartamento foi isolado.