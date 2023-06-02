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Dados da Fiocruz

Casos de H1N1 crescem entre adultos; diagnósticos de Covid-19 caem

No Espírito Santo, campanha de vacinação contra gripe foi prorrogada até 20 de junho
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

02 jun 2023 às 07:52

Publicado em 02 de Junho de 2023 às 07:52

Dados do Boletim InfoGripe da Fiocruz, divulgado nesta quinta-feira (1º), mostram aumento do número de casos de gripe em adultos. Os casos estão associados à influenza A, sendo a maioria por H1N1, vírus que pode ser combatido pela vacina contra a gripe. A análise considera registros até o dia 22 de maio. 
O coordenador do Infogripe, Marcelo Gomes, avalia que é significativo o crescimento de diagnósticos de gripe e por outro lado a queda de casos de Covid-19, na mesma faixa etária. "Nas últimas quatro semanas, essa atualização mais recente, 31% dos casos na população a partir de 15 anos estão associados ao influenza A", disse.
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Todas as pessoas com mais de 6 meses de idade podem ser vacinadas contra a influenza Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
Já em relação às crianças, Marcelo Gomes destaca o crescimento também importante de novos casos semanais e de internações por Vírus Sincicial Respiratório, que vem se mantendo desde o mês de abril. "Em diversos Estados do país, a gente vem mantendo o ritmo de aumento no número de internações no público infantil até quatro anos de idade, especialmente nas crianças até dois anos", explicou. 

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Das 27 unidades federativas, 19 apresentam tendência de crescimento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave. Entre as capitais, o número chega a 14. 

Campanha contra Gripe

Apenas 40% do público-alvo tomaram a vacina contra a gripe no país. Em função da baixa procura, a Campanha Nacional de Vacinação, que terminaria nessa quarta-feira, foi prorrogada em ao menos sete Estados, inclusive no Espírito Santo.
Todas as pessoas com mais de seis meses de idade podem ser imunizadas contra a influenza.  

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