Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Meta de 90%

ES prorroga campanha de vacinação contra a gripe até 20 de junho

Campanha encerraria nesta quarta-feira (31), mas agora vai até o dia 20 de junho devido à baixa cobertura vacinal no estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2023 às 20:48

Publicado em 30 de Maio de 2023 às 20:48

Vacinação contra bronquiolite nas mães protege bebês até seis meses, aponta novo estudo
Vacina está disponível para toda a população com mais de seis meses de idade, de forma gratuita Crédito: Pexels
A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) prorrogou a campanha de vacinação contra a gripe até o dia 20 de junho. A previsão de término da campanha era esta quarta-feira (31), mas a secretaria resolveu deixar a vacina disponível para toda a população por mais 20 dias devido à baixa procura até agora.
A vacina está disponível para toda a população com mais de seis meses de idade, de forma gratuita, nas unidades de saúde das cidades.
A prorrogação visa a garantir uma melhor cobertura vacinal aos públicos prioritários, que têm meta de 90% de cobertura, que são crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, idosos com 60 anos e mais, povos indígenas, professores e trabalhadores da saúde.
Até esta terça-feira (30), o estado alcançou apenas a cobertura de 39%, segundo dados do Painel Vacina e Confia.
Além disso, o alcance de uma cobertura ideal, segundo o Ministério da Saúde, auxilia no controle de casos e mortes pela gripe. Até o dia 27 de maio, o Espírito Santo somou 153 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por Influenza e 11 mortes.
A 25ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza teve início no Espírito Santo no dia 04 de abril deste ano, antes do início nacional.
Com informações do g1ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória gripe Campanha de vacinação Vacina contra gripe
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados