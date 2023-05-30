ES prorroga campanha de vacinação contra a gripe até 20 de junho

Vacina está disponível para toda a população com mais de seis meses de idade, de forma gratuita Crédito: Pexels

Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) prorrogou a campanha de vacinação contra a gripe até o dia 20 de junho. A previsão de término da campanha era esta quarta-feira (31), mas a secretaria resolveu deixar a vacina disponível para toda a população por mais 20 dias devido à baixa procura até agora.

A vacina está disponível para toda a população com mais de seis meses de idade, de forma gratuita, nas unidades de saúde das cidades.

A prorrogação visa a garantir uma melhor cobertura vacinal aos públicos prioritários, que têm meta de 90% de cobertura, que são crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, idosos com 60 anos e mais, povos indígenas, professores e trabalhadores da saúde.

Até esta terça-feira (30), o estado alcançou apenas a cobertura de 39%, segundo dados do Painel Vacina e Confia.

Além disso, o alcance de uma cobertura ideal, segundo o Ministério da Saúde, auxilia no controle de casos e mortes pela gripe. Até o dia 27 de maio, o Espírito Santo somou 153 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por Influenza e 11 mortes.

A 25ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza teve início no Espírito Santo no dia 04 de abril deste ano, antes do início nacional.