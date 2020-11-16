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Invasão

Carro invade espelho d'agua do Ministério da Justiça e polícia suspeita de atentado

De acordo com relato de policiais militares feitos à Folha de S.Paulo, o veículo foi abandonado e ninguém havia sido preso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2020 às 10:16

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 10:16

Vista do Palácio da Justiça de Brasília
Vista do Palácio da Justiça de Brasília Crédito: Rubens Chaves/Folhapress
Um carro branco invadiu o espelho d'água do Ministério da Justiça no início da madrugada desta segunda-feira (16), o que levou autoridades a suspeitar de um atentado.
De acordo com relato de policiais militares feitos à Folha de S.Paulo, o veículo foi abandonado e ninguém havia sido preso. Ainda de acordo com os policiais, foi encontrado um objeto de madeira amarrado ao acelerador para manter o carro em movimento mesmo sem motorista.
O esquadrão antibombas do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar do Distrito Federal foi acionado, mas os policiais apenas fizeram o isolamento da área e de parte das pistas de trânsito, já que a área é de jurisdição da Polícia Federal.
Ainda de acordo com informações preliminares, câmeras do Ministério da Justiça vão ser acessadas para buscar o autor ou autores do ato. O Ministério da Justiça fica na Esplanada dos Ministérios, próximo à Praça dos Três Poderes, local onde estão o Palácio do Planalto, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal.

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