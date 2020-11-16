Carro invade espelho d'agua do Ministério da Justiça e polícia suspeita de atentado

De acordo com relato de policiais militares feitos à Folha de S.Paulo, o veículo foi abandonado e ninguém havia sido preso. Ainda de acordo com os policiais, foi encontrado um objeto de madeira amarrado ao acelerador para manter o carro em movimento mesmo sem motorista.

Ainda de acordo com informações preliminares, câmeras do Ministério da Justiça vão ser acessadas para buscar o autor ou autores do ato. O Ministério da Justiça fica na Esplanada dos Ministérios, próximo à Praça dos Três Poderes, local onde estão o Palácio do Planalto, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal.