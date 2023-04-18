  • Carro com material radioativo capota e mobiliza bombeiros em Goiás
Fluoreto de sódio

Carro com material radioativo capota e mobiliza bombeiros em Goiás

Material transportado pelo veículo é usado em radiodiagnósticos na medicina nuclear; produto não chegou a contaminar o solo

Publicado em 18 de Abril de 2023 às 14:10

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 abr 2023 às 14:10
Corpo de Bombeiros e Comissão Nacional de Energia Nuclear estiveram no local do acidente
Corpo de Bombeiros e Comissão Nacional de Energia Nuclear estiveram no local do acidente Crédito: Divulgação | Corpo de Bombeiros de Goiás
Um acidente com um veículo que transportava carga radioativa foi registrado em Morrinhos (GO) na tarde desta segunda-feira (17).
O veículo com Flur-ipen, fluoreto de sódio (18 F), capotou na BR 153. O material é usado em radiodiagnósticos na medicina nuclear.
O Corpo de Bombeiros e a Cnen (Comissão Nacional de Energia Nuclear) foram acionados para o local. O material foi isolado e ficou aos cuidados da comissão.
Após testes, foi verificado que o produto não chegou a contaminar o solo com radiação.

Histórico perigoso

Goiás foi o palco de um dos maiores acidentes radiológicos do mundo, em 1987, em Goiânia.
Na ocasião, quatro pessoas morreram após serem expostas a césio-137, encontrado por catadores de recicláveis em um aparelho radiológico abandonado.
O material foi cimentado e abrigado junto a outros rejeitos em Abadia de Goiás (GO).

