Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Cracolândia: homem é atacado por grupo e deixado seminu em SP
Violência

Cracolândia: homem é atacado por grupo e deixado seminu em SP

Câmeras flagraram o crime. As imagens foram gravadas pelo circuito de segurança de um imóvel nos arredores

Publicado em 17 de Abril de 2023 às 14:12

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 abr 2023 às 14:12
Um homem foi agredido, roubado e deixado apenas de cueca e meias após ataque de um grupo na região da cracolândia, em São Paulo, na madrugada de domingo (16).
Câmeras flagraram o crime. As imagens foram gravadas pelo circuito de segurança de um imóvel nos arredores e obtidas pelo Portal Sta. Cecília e Barra Funda.
A vítima caminhava ao lado de uma mulher na rua Guaianases, no bairro Campos Elíseos, quando recebe um mata-leão. O homem é imobilizado e tem os pertences roubados por um grupo de cinco pessoas. A mulher que o acompanhava também pega um objeto não identificado no chão e o abandona, junto ao grupo.
SSP diz que boletim de ocorrência não foi registrado. Em nota, a Secretaria de Segurança disse que as polícias Civil e Militar do estado não localizaram nenhum registro com essas características.
Orientação é que vítimas registrem B.O. "Assim, a viatura mais próxima pode rapidamente se deslocar ao endereço e realizar as buscas pelos criminosos e o fato ser investigado. Além disso, B.O. será incluído na plataforma lançada na última semana pela SSP, que traz um diagnóstico completo na região das Cenas Abertas de Uso de entorpecentes", afirmou a pasta em nota ao UOL.

PLATAFORMA DE MONITORAMENTO

Informações sobre a criminalidade na região central da capital podem ser conferidas no site da SSP. A plataforma mostra número de furtos e roubos, além da contagem de dependentes químicos.
Na semana passada, média de usuários de drogas nas ruas era de 898. SSP diz que está adotando uma série de medidas para aumentar a segurança, como aumento de 30% no número de policiais na área.
Ao menos 23 comerciantes fecharam as portas, por insegurança e falta de clientes, de acordo com o jornal Folha de S.Paulo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

São Paulo (SP) Violência
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas
Imagem BBC Brasil
Governo Trump manda delegado da PF que ajudou ICE a prender Ramagem deixar os EUA
Agência do Banco do Brasil em Baixo Guandu voltou a funcionar normalmente
Agência do Banco do Brasil volta a funcionar e não vai fechar em Baixo Guandu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados