AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • Carrefour Brasil reitera medidas tomadas após morte de João Alberto
Providências

Carrefour Brasil reitera medidas tomadas após morte de João Alberto

Entre as medidas tomadas pela empresa, está a reversão de todo o resultado das lojas do grupo na última sexta-feira (20), para projetos de combate ao racismo no Brasil

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 12:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2020 às 12:32
Carrefour
Carrefour Crédito: Reprodução
O Carrefour Brasil reiterou, em Fato Relevante divulgado nesta terça-feira (24), na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que está apurando todos os fatos e tomando as providências cabíveis sobre a morte do soldador João Alberto Silveira Freitas, assassinado em uma loja do grupo em Porto Alegre (RS), na última semana.
"A companhia não compactua com esse tipo de atitude e, como mencionado acima, está adotando todas as medidas cabíveis para responsabilizar os envolvidos nesse ato criminoso", diz o documento assinado por Sébastien Durchon, diretor vice-presidente de Finanças e Diretor de Relações com Investidores do Carrefour, destacando que foi rescindido o contrato local com a empresa que responde pelos seguranças que cometeram a agressão.
Entre as medidas tomadas pela empresa, está a reversão de todo o resultado das lojas do grupo na última sexta-feira (20), para projetos de combate ao racismo no Brasil. "Essa quantia obviamente não reduz a perda irreparável de uma vida, mas é um esforço para ajudar a evitar que isso se repita", comenta. Também reforçaram treinamento com colaboradores próprios e funcionários terceirizados.
O Carrefour destacou a criação de um fundo para promover a inclusão racial e o combate ao racismo, com aporte inicial de R$ 25 milhões, anunciada na noite desta segunda (23), e que está trabalhando em um conjunto adicional de ações e iniciativas em prol da cultura do respeito e da diversidade.
"O Grupo Carrefour Brasil continuará acompanhando os desdobramentos do caso e oferecendo todo suporte para as autoridades locais, e reforça seu compromisso de transparência na divulgação de informações a seus acionistas, investidores e ao mercado em geral", finaliza a empresa.

Veja Também

Era o 1º dia de PM no Carrefour; funcionária também foi afastada

Sobre caso Carrefour, Coca-Cola diz que não há lugar para racismo no mundo

Ações do Carrefour caem mais de 5% após assassinato de homem negro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Presidente Lula e senador Flávio Bolsonaro
Saem os jogadores da Copa e entram em campo os candidatos às eleições
Aniversário de Sônia Abelha
Sônia Abelha celebra 70 anos com festa para família e amigas em Vitória
Cartão do Bolsa Família
Populismo à brasileira: entre números e narrativas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados