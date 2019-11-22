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Paraná

Cármen Lúcia manda TRF4 soltar presos por condenação em 2ª instância

O tribunal é o responsável pelas execuções das penas dos condenados na Operação Lava Jato no Paraná
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2019 às 19:17

Publicado em 22 de Novembro de 2019 às 19:17

Cármen Lúcia, ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Crédito: Nelson Jr./SCO/STF
Agência Brasil - A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia determinou nesta-feira (22) que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) mande soltar todas as pessoas que foram presas por terem condenação confirmada pela segunda instância da Justiça Federal do sul do país. O TRF4 é o tribunal responsável pelas execuções das penas dos condenados na Operação Lava Jato no Paraná.
De acordo com a decisão da ministra, o TRF deve cumprir a decisão da Corte, tomada no dia 7 de novembro, na sessão que anulou o entendimento anterior, que autorizava a prisão em segunda instância. Cármen Lúcia votou a favor da prisão antecipada, mas entendeu que a decisão do plenário deve prevalecer.
"Concedo parcialmente a ordem apenas para determinar ao Tribunal Regional Federal da Quarta Região analise, imediatamente, todas as prisões decretadas por esse Tribunal com base na sua Súmula n. 122 e a coerência delas com o novo entendimento deste Supremo Tribunal, colocando-se em liberdade réu cuja prisão tiver sido decretada pela aplicação da jurisprudência, então prevalecente e agora superada", decidiu a ministra.

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Na decisão, a ministra também afirmou que os condenados deverão ser soltos somente se estiverem presos exclusivamente com base no entendimento superado sobre a segunda instância. Se a prisão foi determinada por outro motivo, a soltura não ocorrerá.
Com base no entendimento anterior do STF, que permitia a prisão, o TRF editou uma norma interna, a súmula 122, autorizando a decretação da prisões pelos juízes do Paraná, Santa CatarinaRio Grande do Sul.

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