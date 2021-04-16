Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Carmén dá 5 dias para Lira se manifestar sobre prazos de abertura de impeachment
Decisão

Carmén dá 5 dias para Lira se manifestar sobre prazos de abertura de impeachment

Ministra do STF quer que presidente da Câmara se manifeste sobre pedido apresentado à Corte para que o deputado analise  processos contra o presidente Bolsonaro apresentados à Casa

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 10:28

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 abr 2021 às 10:28
Ministra Cármen Lúcia. Foi a segunda mulher a integrar a Suprema Corte
Cármen Lúcia é ministra do STF Crédito: Carlos Moura|SCO|STF
A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia determinou que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), se manifeste sobre um pedido apresentado à Corte para que o deputado analise os processos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) apresentados à Casa. A decisão é do dia 13 de abril e dá prazo de até cinco dias para a resposta de Lira.
No dia 7 de abril, a ministra negou liminar apresentada pelo advogado Ronan Wielewski Botelho, mas ele recorreu da decisão por meio de agravo regimental. Como Lira é o agravado, a ministra deu prazo para que o presidente da Câmara se manifestasse.
A ação - um mandando de injunção - pedia a edição de uma norma ou lei para regulamentar os prazos para apreciação dos requerimentos de impeachment. Para o advogado, há uma lacuna na legislação que permite ao presidente da Câmara apreciar os pedidos apenas quando quiser, o que pode ser considerado prevaricação ou omissão.

Veja Também

Por que o impeachment de Dilma saiu do papel e o de Bolsonaro está na gaveta

"Se o prazo se inicia quando o presidente da Mesa Executiva bem quiser, estamos diante um grande erro jurídico democrático. No caso em debate, há nítida falta de norma jurídica para que se tenha o devido processo legal. É urgente tal regulamentação", diz o pedido.
Ainda na ação, o advogado pedia que o STF determinasse a Lira a apresentação de todos os pedidos de afastamento de Bolsonaro ao STF e à Procuradoria-Geral da República (PGR), assim como os movimentos administrativos relacionados a eles. Há mais de cem requerimentos protocolados na Câmara.

Veja Também

No ES, Lira diz que Maia "nunca viu motivo" para impeachment

Na decisão, a ministra afirmou não haver dispositivo constitucional que imponha o dever de regulamentar algum prazo para o presidente da Câmara aprecie os pedidos de impeachment. "Constata-se ausente, no presente processo, a demonstração de quais direitos e liberdades constitucionais estariam sendo inviabilizado em seu exercício pela falta de norma regulamentadora a ser editada pela autoridade e pelo órgão apontados como parte passiva na presente ação."

LEIA MAIS SOBRE POLÍTICA

Há 4 anos: como eram o ES e o Brasil no dia do impeachment de Dilma

Entenda como funciona e o que pode motivar impeachment de ministros do STF

Oposição anuncia novo pedido de impeachment contra Bolsonaro

50% são contra o impeachment de Bolsonaro, e 46%, a favor, diz Datafolha

O enigma do impeachment: a fragilidade do Direito e das instituições

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Câmara dos Deputados STF Arthur Lira Impeachment
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 24/04/2026
Cartórios - 24/04/2026
Editais e Avisos - 24/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados