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Confusão generalizada

Candidato a vereador é morto a tiros em bar de São Paulo

Denis Viana era guarda municipal e ocupou a Secretaria de Segurança do município até maio, quando pediu descompatibilização para concorrer à Câmara Municipal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 out 2020 às 10:26

Publicado em 12 de Outubro de 2020 às 10:26

Candidato a vereador de Embu das Artes, Denis Viana (PSC) foi morto a tiros na madrugada deste domingo, 11, após uma confusão generalizada em um bar da periferia da cidade, na Grande São Paulo. Outras três pessoas foram baleadas, uma delas é policial militar, e seguem internadas.
Candidato a vereador de Embu das Artes, Denis Viana (PSC) foi morto a tiros
Candidato a vereador de Embu das Artes, Denis Viana (PSC) foi morto a tiros Crédito: Reprodução/Facebook
Segundo o prefeito Ney Santos (Republicanos), o crime "está sendo apurado". "Não temos ainda informações precisas sobre o ocorrido", escreveu o prefeito em suas redes sociais. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a Corregedoria da PM acompanha o caso.
O crime ocorreu por volta das 4h em um bar na Rua Flor do Campo, em um bairro da periferia da cidade.
Viana era guarda civil municipal e ocupou a Secretaria de Segurança do município até maio, quando pediu descompatibilização para concorrer à Câmara Municipal.

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