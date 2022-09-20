Campanha de Bolsonaro vê acerto na ONU e erro no discurso em Londres

MARIANNA HOLANDA, MATHEUS TEIXEIRA E RENATO MACHADO

BRASÍLIA - Aliados do presidente Jair Bolsonaro (PL) viram como positivo o saldo final das duas viagens internacionais, a Londres e Nova York, a menos de duas semanas das eleições.

Para eles, a presença do chefe do Executivo nos dois principais eventos mundiais do momento, em especial sua fala na abertura da Assembleia-Geral da ONU , reforçaram sua figura presidencial e lhe garantiram ampla exposição midiática.

Discurso de Bolsonaro para apoiadores em Londres: desrespeito ao luto pela morte da rainha Elizabeth II Crédito: Alan Santos / PR

Por outro lado, viram como deslize o discurso de Bolsonaro na sacada da residência oficial do embaixador brasileiro em Londres, quando o presidente adotou um tom de campanha eleitoral para seus apoiadores. Ele foi acusado de desrespeitar o luto nacional no Reino Unido por causa da morte da rainha Elizabeth II

A avaliação é que Bolsonaro poderia ter agradecido a presença dos apoiadores em Londres, mas ter reforçado que a ocasião era de luto pela monarca e deixado as declarações de campanha para outro momento.

Em seu discurso a apoiadores na capital inglesa, o presidente adotou tom eleitoral. Disse que será eleito no primeiro turno e repetiu bandeiras conservadoras que tem levantado em suas falas, como sua oposição ao aborto e à descriminalização das drogas.

As imagens, contudo, já haviam sido replicadas nas redes em páginas bolsonaristas, assim como outras de Bolsonaro com apoiadores e indo à cerimônia fúnebre oficial. A campanha via como central uma foto de Bolsonaro com o rei Charles 3º, sucessor de Elizabeth 2º, o que conseguiu.

O objetivo era reforçar a imagem de Bolsonaro como um governante que participa de importantes eventos internacionais e que é recebido por personalidades relevantes.

O mandatário também gravou vídeo em um posto de gasolina da Inglaterra para dizer que o combustível no país é mais caro do que no Brasil, a despeito da renda no Reino Unido ser maior.

O salário mínimo no Reino Unido é de cerca de R$ 9.175 por mês, enquanto no Brasil é de R$ 1.212.

Bolsonaro foi a Londres para participar do velório de Elizabeth 2ª. Ele estava acompanhado da primeira-dama Michelle e do pastor Silas Malafaia. Também viajaram o coordenador de comunicação da campanha, Fábio Wajngarten, e o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Para o entorno do presidente, as viagens eram obrigatórias e não havia como Bolsonaro permanecer no Brasil, mesmo com a proximidade da campanha. Segundo o Datafolha , o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 45% da preferência do eleitorado contra 33% de Bolsonaro.

DESTAQUES AO GOVERNO E ATAQUES À ESQUERDA NA ONU

Já nas Nações Unidas, Bolsonaro usou o espaço nobre para defender o seu governo e se dirigir ao público interno. O presidente atacou a esquerda e Lula — sem citá-lo nominalmente — e mencionou casos de corrupção na Petrobras

O discurso foi descrito por integrantes da campanha como efetivo e de acordo com o planejado, sem grandes surpresas.

Ao contrário de edições anteriores, o presidente adotou um tom mais moderado e acatou as sugestões do Itamaraty de evitar ataques diretos a outros países, como vinha fazendo com Chile e Argentina.

A fala também foi amplamente divulgada por veículos de imprensa nacionais, o que aliados chamaram de "horário eleitoral gratuito".